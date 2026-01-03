Tommy Lee Jones女兒「元旦陳屍酒店」　曾參演《MIB黑超特警組》

荷里活大咖男星、奧斯卡金像獎得主湯美李鍾斯（Tommy Lee Jones）的女兒維多莉亞（Victoria Jones），驚傳於元旦當天被發現陳屍於加州三藩市的費爾蒙酒店（Fairmont Hotel）。



消息傳出後震驚各界，湯美李鍾斯方面目前尚未對此噩耗發聲。

維多莉亞（左）未成年時就在2002年父親的經典代表作《黑超特警組2》（Men In Black II）中客串演出。（劇照）

救護人員緊急CPR無效 警方封鎖現場調查死因

綜合美媒《TMZ》與《Page Six》報導，三藩市消防局於1日凌晨2點52分接獲醫療緊急報案。根據相關調度紀錄，救護人員在趕往現場的途中，曾透過電話遠端指導酒店人員與目擊者進行CPR（心肺復甦術）急救。遺憾的是，當醫護人員於凌晨3點前抵達房間時，維多莉亞已完全失去意識，隨即被宣告當場死亡。

隨後，三藩市警察局（SFPD）與法醫辦公室接手現場。警方發言人對外表示，當晚確實接獲酒店報案有一名成年女性倒臥室內，法醫也已到場展開鑑定。然而，目前官方尚未公開具體的死亡原因，也未提及是否有外力介入。

湯美李鍾斯方面尚未回應

湯美李鍾斯已高齡79歲。報導指出，媒體已第一時間聯繫湯美李鍾斯的經紀人與公關團隊，但截至發稿前，湯美李鍾斯方面尚未對此事件發表任何正式回應或聲明。

隨父親腳步闖蕩荷里活 曾演出《黑超特警組2》

維多莉亞是湯美李鍾斯與第二任妻子金柏莉·克勞夫利（Kimberlea Cloughley）所生的女兒。她早年曾展現對表演的興趣，試圖追隨父親的腳步在荷里活闖蕩，未成年時就獻出影視首秀便是在2002年父親的經典代表作《黑超特警組2》（Men In Black II）中客串演出。

此外，維多莉亞的演藝經歷還包括2003年的人氣美劇《籃球兄弟》（One Tree Hill），以及2005年由湯美李鍾斯執導的電影《馬奎斯三場葬禮》（The Three Burials of Melquiades Estrada）。在拍攝該片時，她的繼母達恩·勞雷爾-瓊斯（Dawn Laurel-Jones）也在劇組擔任劇照師。

湯美李鍾斯曾多次在訪談中稱讚女兒演戲天分極佳且精通西班牙語，如今這些往事已成追憶。

