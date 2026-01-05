岑樂怡趕片驚猝死都照跑慈善賽　張達倫香港澳洲兩邊跑

昨日（1月4日）一眾明星藝人齊聚香港迪士尼樂園外，參與聯合國兒童基金會慈善跑，以行動為全球兒童籌款。 張達倫雖因傷未能落場，仍出席擔任鳴槍嘉賓；岑樂怡（阿妹）則在趕後期工作中抽空完成5公里，直言「為慈善不能停步」。



岑樂怡初次挑戰5公里賽事 演而優則導望執導長片

岑樂怡（阿妹）去年5月宣佈離巢後，除繼續積極宣傳環保外，更轉到幕後當導演，拍攝自編自導的懷舊愛情故事。回復自由身的她接觸更多不同工作和活動，昨日（1月4日）出席聯合國兒童基金會慈善跑5公里賽事，希望可以將自身力量，改變到其他地方有需要小朋友的命運。「最近因為工作比較忙碌，練跑時間比較少，本來想參加3公里，但『成人賽』最少都要5公里。」阿妹形容賽道氣氛熱鬧，沿途風景優美，加上天氣清爽，跑起來格外舒服。她特別強調此次跑步意義重大：「因為是Run for the Children，如果我跑步可以幫助世界各地小朋友，就很開心。」她認為與一大班香港人一同奔跑，既能推動公益，亦能凝聚社區正能量。未來她將繼續平衡創作與運動，並期待參與更多慈善活動。

岑樂怡是初次挑戰5公里賽事。（官方提供圖片）

演而優則導的岑樂怡（阿妹），雖然忙於後期工作，仍抽空出席聯合國兒童基金會慈善跑。（官方提供圖片）

岑樂怡一直以來都是以主持、演員等幕前身份被觀眾認識，她早前以導演身分入圍《微電影「創+作」支援計劃（音樂篇）》短片比賽，並邀得謝君豪和RubberBand主音6號（繆浩昌）演出。「明天（1月5日）就是截止日期，所以最近都在忙於做短片後期工作，希望之後有機會拍長片，在戲院看到自己的作品。」她指為了後期工作，幾乎無時間練跑，但仍堅持在賽前練習，笑言擔心比賽途中猝死，但為慈善仍堅持參賽。

阿妹完成今次跑步比賽後，將會出席余曉彤（Hidy Yu）籌辦的「海廢慈善體能挑戰賽」。（官方提供圖片）

張達倫香港澳洲兩邊跑 希望將來帶兒子參加慈善跑

張達倫（Max）昨日現身聯合國兒童基金會慈善跑，卻因踢波受傷未能參賽，直言「心癢癢」。「每次來這些場合，都很想落場跑！」他表示香港馬拉松氣氛愈來愈好，自己亦熱愛跑步，今次原本計劃帶兒子體驗，卻發現賽事設年齡限制最少11歲，只好待兒子長大再參與。

雖然張達倫因為腳傷而未能落場，但為支持慈善，仍現身出席。（官方提供圖片）

雖然無法落場，張達倫仍擔任鳴槍嘉賓及參與頒獎典禮。他特別認同慈善跑的意義。「可以跑步，又可以做善事，幫到世界各地小朋友，很有意義。」現階段他會專心養傷，並期待明年再戰賽道，亦希望未來能與兒子一同參賽，培養其毅力和愛心。

張達倫香港澳洲兩邊跑，希望將來帶兒子參加慈善跑。（官方提供圖片）

張達倫每日都有跑步的習慣，近年太太和兒子移居澳洲，兩邊生活的他無論在香港或澳洲，都堅持每天早起跑步約3公里。「香港澳洲天氣不同，香港比較濕熱比較辛苦，老婆和兒子移居到澳洲布里斯本，那邊天氣比較乾燥，跑步時比較舒服，當地有很多設計都是為了市民生活、跑步。在家附近沿著河流一直跑，跑足一日都可以。」雖然香港的天氣並不是最適合跑步，但張達倫非常享受在自己長大的地方跑步：「因為我住大埔，有時會跑林村河，之後去食早餐，再跑去科學園那邊看風景；有時會跑到城門河、沙田馬場。我小時候在黃竹坑長大，當年為踢波練氣，會和朋友跑去淺水灣，現在有時都會駕車回香港仔那邊跑步，緬懷一下。」