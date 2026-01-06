佘詩曼爆曾因演技差想轉行　疫情時拜師秘密學戲坦言：梗係想攞獎

佘詩曼憑《新聞女王2》Man姐一角獲「最佳女主角」，亦是第四度封視后，創TVB開台以來最強紀錄。而在萬千星輝賀台慶2025頒獎禮前，佘詩曼獲邀成為葉念琛主持的《Meaningful》首個節目《琛導Casting》嘉賓，已在節目中透露「想攞獎」一事，值得慶祝。



佘詩曼憑《新聞女王2》Man姐一角獲最佳女主角，亦是第四度封視后，創TVB開台以來最強紀錄。(胡凱欣 攝)

第一次拍「流淚戲」經驗

葉念琛在節目中問到阿佘是否仍記得第一次拍劇情況如何，阿佘分享了第一次拍喊戲「我演唔到」「三部機對住我，就係咁近，嘩點樣啊咁埋嘅？你哋可唔可以遠啲」「我今日好開心，點喊，點做到呢件事？」「唔得囉，就係喊唔到」。意想不到今日四度封后的佘詩曼，原來最初入行亦不是一蹴而就。

阿佘分享了第一次拍喊戲的故事，意想不到今日四度封后的佘詩曼，原來最初入行亦不是一蹴而就。 （公關圖片）

第一次「自豪」劇本

很早就有拍戲慧根的佘詩曼，原來在拍《十月初五的月光》之前一度想放棄，直到遇上這個劇本：「因為之前俾人鬧，又話唔識做戲，又話雞仔聲，其實我都想放棄，其實都唔識演不如唔好搞」「遇到君好呢個角色，開大會好多人，話要你剪頭髮，吓，剪頭髮？嗰陣我好長頭髮可唔可以唔剪」「我記得我剪嗰陣喺度喊」「當演嗰陣就明，真係要短頭髮先得架呢個女仔」「可能真係因為本色演出，做一個啱啱讀完書出嚟嘅女仔，開朗，自信，好似我自己咁」於是就成為阿佘第一次得獎的劇本。

阿佘坦言在拍《十月初五的月光》之前一度想放棄轉行。（劇照）

蛻變成新聞女王疫情時拜師學戲

離開TVB後阿佘北上吸收經驗，相隔九年重返TVB，已經是《新聞女王》：「我拍《新聞女王》之前我再去學過戲，疫情期間我去網上學開聲講嘢」「上堂時先生不斷要你創作，佢淨係俾幾條題你，而家有呢個景﹑呢個人﹑呢個時間﹑你演啦」「初頭梗係唔掂啦，跟住佢就幫我同我做對手，即興，所有對白都即興」「我上個堂都好醜，雖然係單人」「上完呢個堂令到我喺《新聞女王》裡邊可以用返晒出嚟」看來阿佘即使早已經有視后寶座，為精進自己演技仍然會不斷提升自己，才有今日的「女王」。

阿佘表示拍《新聞女王》之前有再去學演戲，更在疫情期間在網上學開聲講嘢。（劇照）

阿佘眼中的葉念琛

訪問影片最後一個環節，阿佘跟大家分享她眼中的葉念琛，原來是一個「很清晰的導演」「他可以很清晰向演員交代每一場戲需要什麼，有什麼要求」而這一點在片場之中亦相當重要。