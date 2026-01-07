馬背搖籃劇情｜最新追劇日曆／播出時間＋演員關係圖+角色簡介

《馬背搖籃》陸劇，有郭靖宇、李梓逍、邱浩宇作為編劇，郭世民、秦羿為執導，由藍盈瑩、劉智揚領銜主演的一套以戰爭革命為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《馬背搖籃》電視劇情大綱

這部作品重現了 1946年秋冬 之際，因應戰火局勢動盪，延安第二保育院毅然組建護送隊伍，帶領 136名孩子 向安全區撤離的「娃娃長征」事蹟。面對炮火洗禮與嚴酷的自然環境，一眾保育員及戰士以血肉之軀守護孩子，甚至不惜壯烈犧牲。這支隊伍在槍林彈雨中艱難跋涉，最終成功完成了這項震懾人心的英雄壯舉。

《馬背搖籃》播出時間

《馬背搖籃》電視劇幾時播?《馬背搖籃》於1月7日播放，一共有24集，由北京衛視、東方衛視番茄台、咪咕視頻、騰訊視頻、愛奇藝、優酷播放。北京衛視1月7日起每晚播出，東方衛視番茄台1月7日起週一至週五21點檔播出；咪咕視頻、騰訊視頻、愛奇藝、優酷1月7日18:00會員首更6集，1月8日起18:00會員每日更新2集。

（微博@馬背搖籃官微）

《馬背搖籃》演員關係圖

（微博@馬背搖籃官微）

《馬背搖籃》演員

藍盈瑩 飾 文纫秋

保育科科長。

（微博@馬背搖籃官微）

劉智揚 飾 衛戈明

延安第二保育院院長。