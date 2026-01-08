何依婷滑雪開年成身名牌行頭十足　嫁富二代生活愈見富貴

TVB小花何依婷（Regina）近日於IG大曬滑雪靚相迎接2026年，並感性撰文將滑雪比喻為人生，寄語遇到崎嶇困難時只要專注堅持，便能成就更好的自己。雖然她本意是分享勵志金句及自嘲背後的「蝦碌」時刻，惟網民焦點卻全落在其一身奢華行頭上。



TVB小花何依婷（Regina）於社交網曬出滑雪靚相迎接2026年。（IG@reginahyt）

何依婷一身名牌行頭閃爆雪場

何依婷日前在社交平台開心Share了一輯雪地美照，並留言寫道：「Happy 2026🩵新一年新雪季，開板！喜歡滑雪時無拘無束的感覺，專注自我，挑戰自己。」除了展示英姿，她更感性地將滑雪比喻作人生旅途：「就像人生一樣，有時候會遇到有些困難，有些崎嶇，但只要相信、專注和堅持，每一個走過的陡坡都是在成就更好的自己❄️。」此外，她亦不忘展現幽默一面，自爆這些型格照片背後其實充滿「蝦碌」時刻，例如「唔小心叉錯腳」，更笑言「滑緊雪戴晒頭盔面罩其實睇唔到樣」，充滿自嘲意味。

何依婷日前在社交平台開心Share了一輯雪地美照，慶祝2026年。（IG@reginahyt）

何依婷日前在社交平台開心Share了一輯雪地美照，慶祝2026年。（IG@reginahyt）

她亦自爆這些型格照片背後其實充滿「蝦碌」時刻。（IG@reginahyt）

雖然何依婷打了一大篇勵志金句，但網民的注意力卻瞬間被她身上的「重型裝備」吸引。不少眼利的網民發現，她頭戴的冷帽、滑雪鏡，到身上的滑雪褸，件件都是出自奢侈品牌，包括Louis Vuitton的冷帽、Celine滑雪鏡、一身Christian Dior的滑雪服等等，行頭十足！網民紛紛留言驚嘆：「好富貴，周身都係名牌」、「點解愈嚟愈富！」、「簡直係雪地上的名媛」。

雖然Regina打了一大篇勵志金句，但網民的注意力卻瞬間被她身上的「重型裝備」吸引。（IG@reginahyt）

眼尖的網民發現，從她頭戴的冷帽、護目鏡，到身上的滑雪褸，幾乎件件都是著名奢侈品牌的出品，行頭十足。（IG@reginahyt）

Christian Dior滑雪服。（官網截圖）

Celine滑雪鏡。（網上截圖）

嫁物流太子爺 住海名軒享天價坐月

事實上，何依婷自2023年與圈外男友Cedric拉埋天窗後，便正式躋身「人生勝利組」。據悉，Cedric家底相當豐厚，是從事物流業的富二代，兩人在大學時期早已相識，愛情長跑多年後在峇里島舉辦了一場浪漫婚禮。婚後兩人隨即搬入有紅磡「樓王」之稱的臨海超級豪宅海名軒，該單位市值估計約3,000萬港元，盡顯氣派。

何依婷自2023年與圈外男友Cedric拉埋天窗後，便正式躋身「人生勝利組」。（IG@reginahyt）

而何依婷在2024年4月誕下愛女後，其生活更是矜貴。當時她入住了一間頂級月子中心，據指該處收費極其高昂，入場費高達328,800港元起跳，享受著24小時一對一的貼身護理服務。對於何依婷這種富貴逼人的生活，網民反應兩極：有人羨慕她「嫁得好」，事業愛情兩得意；亦有人認為其奢華程度與普通人距離太遠。但不論如何，這一家三口的幸福生活，確實是不少港女夢寐以求的目標。

何依婷在2024年4月誕下愛女後，據說她入住了一間頂級月子中心，據指該處收費極其高昂，入場費高達328,800港元起跳，享受著24小時一對一的貼身護理服務。（IG@reginahyt）