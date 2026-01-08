日本導演揭古天樂成功之路　當年靠天王提攜向華強亦投資助力

入行超過30年的古天樂，由昔日的當紅小生蛻變成今時今日的「新一代影壇大亨」，其對香港電影業的貢獻有目共睹。而萬眾期待、現正上映的電影版《尋秦記》更是氣勢如虹，票房成績再度寫下歷史新頁，成績斐然。



古天樂入行多年來，他不僅積極參與幕前演出，更不惜工本投資電影製作，致力推動本港電影發展，為行業注入新血。由他掌舵的「天下一」有份投資的作品往往叫好叫座，例如《竊聽風雲》、《九龍城寨之圍城》等均是大熱之作。

日本導演揭秘：劉德華當年「降價」成就古天樂

古天樂之所以不遺餘力地傳承港產片，背後原來藏著一段鮮為人知的往事。近日在Facebook上，有網民引用了日本電影導演中田圭的一篇發文，揭開了當年古天樂由電視圈轉戰電影圈時的一段秘聞，當中充滿了前輩提攜後輩的溫情。

中田圭在文中分享，他時隔許久再次重溫由王晶編劇及監製、霍耀良執導的經典港產片《龍在邊緣》，勾起了不少回憶：「讓我想起，我第一次見到古天樂就是在這部電影的片場，他當時是個很友善的人。」中田圭更爆料指，導演霍耀良曾告訴他一個秘密：「劉德華當時只需要在古天樂主演的電影裏出演一周，而且是按比例支付片酬，所以他才能付得起古天樂的片酬。」

這段往事被網民解讀為一種無私的傳承。當年劉德華已是天皇巨星，而古天樂則是影壇新貴，《龍在邊緣》雖由古天樂擔正，但劉德華甘願以特別演出形式助陣，減輕劇組負擔從而成就古天樂。有網民更將此事與同年王晶的另一部作品《千王之王2000》作比較，當時周星馳亦是演出六天來提攜張家輝。兩部電影不約而同地展現了巨星提攜新人的精神，這也解釋了為何古天樂成名後，如此執著於扶持後輩，彷彿是在延續這份「薪火相傳」的優良傳統。

向華強爆料：古天樂為了《尋秦記》差點要瞓天橋底

古天樂於2013年創立「天下一集團」（One Cool Group），曾被業界形容為「香港電影的最後守夜人」。古天樂曾公開解釋，「天下一」的英文名One Cool其實寓意「All for one, one for all」，他深信：「我必需要大家一齊同心合力，先可以創造到『我哋』想見到的未來。」這份熱血與擔當，連影壇大前輩向華強亦深表佩服。

向華強曾公開形容古天樂是香港電影的「最後守夜人」，並大爆古仔為了開拍《尋秦記》，幾乎押上了全部身家。向華強憶述當時古天樂向他求助的情景：「他說他差點要睡天橋底下了！他拍那個《尋秦記》拍了一段時間了，也花光錢。他找到我，他說『我這樣子再虧下去我要睡天橋底了，向先生，那支持我們嘛，支持香港電影一下吧。』」

向華強被古天樂的誠意與熱誠打動，二話不說決定注資。他透露《尋秦記》總投資額超過2億，但他直言：「我真的賠點也無所謂，就是很想要支持香港電影業，支持古天樂。如果連2,000萬都不拿出來，我就不是向華強啦！」正因為有這份義氣與堅持，香港電影才能在逆境中繼續發光發熱。

