李克勤大仔李立仁異性緣爆燈　與多女合照　同姚焯菲視線神同步

樂壇天王李克勤與前港姐冠軍盧淑儀的長子李立仁（Ryan），與獲網民封為「國民初戀」的姚焯菲（Chantel），一位星二代，一位人氣偶像，二人的動向一直備受關注。近日，李立仁更無懼緋聞再度升溫，大方公開與姚焯菲的「同框」私密合照，異性緣之旺令人稱羨。



李克勤大仔李立仁此前興奮宣布成年，熱烈慶祝18歲生日（IG圖片）

同為年輕一代的李立仁與姚焯菲，早前先後遠赴美國紐約大學（New York University，NYU）留學，因經常在Instagram上互動頻繁而傳出緋聞。雖然姚焯菲曾公開澄清二人僅屬朋友關係，但早前網上流出一條疑似二人的溫馨拖手互動影片，令這段關係更是撲朔迷離，引發網民熱烈討論。

姚焯菲在2025新城勁爆頒獎禮中獲得了勁爆Z世代樂勢力女歌手（金獎）的好成績。（IG圖片）

李立仁IG大曬「思鄉」照 驚見Chantel身影

身在美國紐約留學的李立仁，於本月6日在其個人IG更新動態，發文表達對家鄉香港的思念，寫道：「missed the place I call home 🇭🇰」。他分享了一系列生活照片，當中充滿溫情與亮點，更見到李立仁與媽媽盧淑儀及弟弟一家人「打邊爐」，場面溫馨。

身在美國紐約留學的李立仁日前在其個人IG更新動態，發文表達對家鄉香港的思念，寫道：「missed the place I call home HK」。（IG圖片）

不過，最引人注目的莫過於他分享了多張與友人的合照，當中不乏外籍同學及異性朋友，足見其異性緣極旺！而在眾多照片中，竟然發現一張他與「緋聞女友」姚焯菲及另外兩位女同學的四人自拍合照。眼尖的網民發現，照片中的亮點在於李立仁與姚焯菲的默契——兩人的視線竟然驚人地一致，不約而同地凝望著男方手中的雪糕。這幅畫面被網民解讀為「心有靈犀」，令原本稍為冷卻的緋聞再度浮面，充滿粉紅氣泡。

照片中的亮點在於李立仁與姚焯菲的默契——兩人的視線竟然驚人地一致，不約而同地凝望著男方手中的雪糕。（IG圖片）

李立仁激動展示手中的雪糕。（IG图片）

同校不同系 獲李克勤「御准」互相照應

事實上，李立仁與姚焯菲甚有淵源，兩人同樣就讀於著名的紐約大學（NYU）。李立仁主修電影電視學系（Film & TV），而姚焯菲則攻讀音樂商業學系（Music Business）。據悉，兩人在去年開學僅半個月，便在共同的學術導師牽線下互相認識並交換了聯絡方法，迅速成為「老友鬼鬼」。

李克勤長子李立仁與姚焯菲同校有互動。（IG圖片）

李立仁與姚焯菲二人已成為好友，不時於社交平台互動。（影片截圖）

有趣的是，姚焯菲最初並不知道對方就是樂壇前輩李克勤的公子，直至見面熟絡後才驚覺對方是「星二代」。而李克勤在得知兒子與Chantel是同校同學後，亦表現得相當開明，更曾特別叮囑兩人身在他鄉要「互相照應」。如今兩人不避嫌大方同框，看來這對校園好友的關係確實相當不錯。