李施嬅與車崇健終於復合　黃智雯被問到男方是否大男人竟然咁答

黃智雯和蝦頭今日（9/1）現身灣仔壽臣劇院出席舞台劇《天下無不西之閨蜜》拜神。蝦頭接受《香港01》訪問時透露，為了今次的角色積極減磅：「即係新年一年嘅開始嘅時候，想自己有啲新嘅轉變，想自己有一啲唔同嘅形象，將個戲路都想擴闊少少，最高峰輕咗成20磅，記得最重嘅時候都有150幾磅㗎。其實我瘦嘅原因，就係我戒咗酒，同埋多做運動，加上戒埋食零食，所以就有咁嘅成績。」

黃智雯和蝦頭今晚為舞台劇《天下無不西之閨蜜》演出。（吳子生攝）

提到好姊妹李施嬅與車崇健最終成功復合。黃智雯表示：「我實係唔知道，因為呢排都拍劇所以冇留意到啲新聞，同埋我哋都真係有一段時間真係冇見嘅。對上一次見已經係喺胡杏兒生日嘅時候，其實都知佢好忙，我都有問佢哋嚟唔嚟到我舞台劇，希望佢可以嚟到啦。」

問及他們之前相處已出現問題，有否分享心事時，黃智雯表示：「其實有時我哋聚會傾偈，因為實在太難得，所以基本上我哋都係傾返自己啲開心嘢，變咗就少講感情嘅嘢。同埋我覺得施嬅個人只係會報喜不報憂嘅人，所以佢喺我哋姊妹嗰度只會分享一啲開心嘅嘢，又或者工作上面嘅嘢，變咗感情事相對係比較少同我哋講。」

黃智雯不知情李施嬅與車崇健復合。（吳子生攝）

問及當時他們分手的時候，知否她不開心？黃智雯表示：「分手嗰段時間，佢應該嗰段時間就係最忙嗰段時間，我記得應該係。因為佢有一段時間唔喺香港，其實我哋真係同新聞同步先知道佢哋原來分開咗，咁當然我哋一路都喺個group度支持大家。」問到有否與車崇健相處過？黃智雯說：「有見過。（係咪咁係大男人？）其實我哋一班出去食飯，咁又冇話好多互動，不過大家都開心出嚟食餐飯。（有冇見過同場鬧交？）咁又冇喎。」

李施嬅屢次投訴車崇健。（影片截圖）