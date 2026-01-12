曾志偉卸任後首受訪無法解決「山頭文化」　大爆最遺憾未做到這事

剛於《萬千星輝頒獎典禮2025》宣佈卸任TVB總經理一職的曾志偉，昨晚（1月11日）作客TVB訪談節目《一周星星》。今次訪問他「欽點」由金牌主持黎芷珊負責，回復「自由身」的獎門人在節目中大爆真心話，暢談這5年來做高層的得與失。曾志偉不僅自揭在某個管理範疇上徹底失敗「得0分」，更感嘆這份工作令他賠上了健康，亦道出了任期內一個無法完成的巨大遺憾。



曾志偉整頓「山頭文化」自評0分

在訪問中，曾志偉展現了「無官一身輕」的坦率，實行「有嗰句講嗰句」。當黎芷珊單刀直入，問及他任內致力解決公司內部的「山頭文化」成績如何時，曾志偉毫不避諱地給予自己極低評價，坦承：「我畀自己0分。」他解釋道，電視台內部的人事關係錯綜複雜，要徹底鏟除根深蒂固的山頭文化實在太難：「因為太難，我最唔想嘥時間去搞呢啲。人事太難去解決，你杯葛我、我又杯葛你，與其花時間喺呢啲鬥爭上面，不如做好啲節目算。」這番說話道盡了他在管理層面上遇到的無力感。

這5年的總經理生涯，除了心累，身亦累。曾志偉在節目中看著自己滿頭白髮的近照，坦言身體狀態「差咗好多」，更感觸地說：「身體狀態真係差咗好多，我覺得我對唔住自己呀。」他細數了這幾年的生活作息：「第一我根本冇時間做運動，第二係睡眠時間嚴重不足，就算瞓都係唔熟睡，咁樣就已經令身體變差。」加上身為總經理，無窮無盡的應酬令他避無可避，「做總經理應酬又多，飲咗好多應酬酒，對自己身體真係好差。」黎芷珊亦心痛指出，眼見他的白頭髮比上任前「多咗好多」，而王祖藍就建議曾志偉卸任後最應該做的事就是立即去檢查身體。

曾志偉最遺憾搞唔成音樂頒獎禮

談及任期內最想做卻未能成事的最大遺憾，曾志偉收起笑臉，嚴肅地表示是未能成功舉辦一個在香港極具認受性的統一音樂頒獎典禮。他一直希望能整合樂壇，建立一個具公信力的音樂榜：「如果要喺香港搞一個受認可嘅頒獎典禮，首先就要有一個認受性高嘅音樂榜，呢樣嘢需要所有唱片公司通力合作。」

他透露自己甚至構思過舉辦「大灣區頒獎典禮」，亦曾就此進行過商討，無奈受限於時間及客觀因素，最終未能成事：「好遺憾唔可以喺我任期內發生。」他亦大吐苦水，指這個崗位往往吃力不討好：「冇人會理解入面發生咩事。我剛入嚟就豪言話，我唔可以節流，我係要開源。但做咗兩年之後，面對現實環境，就變咗冇得使錢，又要面對節流嘅壓力。」

曾志偉難忘用拖鞋飛阿姐

節目中亦有輕鬆時刻，黎芷珊問他在TVB多年有否開過令他後悔的玩笑。曾志偉憶述當年「玩大咗」的經典一幕：「都有呀，阿姐（汪明荃）囉！我試過用甩拖鞋飛阿姐呀！」他笑言雖然阿姐當時未必真嬲，但隨即遭到另一位重量級前輩訓斥：「當時鬧我嘅人係肥姐（沈殿霞），我好多謝有人真係可以喝得住我，教識我分寸。」

汪明荃於2022年獲金紫荊星章，汪明荃後續就在社媒上載了與許濤及曾志偉合照．（IG@wang_liza）

至於在TVB最滿意的作品，曾志偉毫不猶豫選擇了《獎門人》系列：「影響最大一定係獎門人，做咗30年，我好滿意。」他表示這是他親力親為的「親生仔」，每個環節都由自己構思，每次錄影完畢更會自掏腰包請幕後食宵夜檢討，「就係因為做得好先要檢討，精益求精。」

對於未來的退休大計，曾志偉透露了一個令人意想不到的願望——讀書。他表示：「如果真係退休，我好想去讀書。其實我之前報咗兩次名去學中醫，但兩次都因為工作太忙冇去返學。」經歷過身體透支的日子，他深切體會健康的重要：「到我退休，最重要就係健康，所以我先想讀中醫，學識點樣調理身體。」

曾志偉自認眼淺易喊

曾志偉表示在這幾年任期內，每當觀看台慶節目時，自己經常會忍不住流淚 。這並不是因為節目本身，而是被藝人們所感動，曾志偉特別提到台慶中關於「感恩」和「傳承」的主題，看到前輩對後輩的提攜，以及前輩期望後輩成長的心意，這是最令他感動的地方。

曾志偉提到當看到那些入行二、三十年甚至更久的藝人終於獲獎時，那一刻最為感人 。他舉了 林盛斌（Bob） 和黃宗澤（Bosco）為例。他驚訝地發現原來Bob從未拿過台慶獎項，黃宗澤演了這麼多年還不是視帝。

曾志偉點名車婉婉任《中年好聲音》主持

曾志偉透露是他「點名」要求車婉婉擔任《中年好聲音》的主持人，他認為《中年好聲音》這個節目，需要一個能真正理解參賽者心情的主持人。因為車婉婉自己也經歷過演藝圈的起伏與成長，曾志偉說「她也是一個中年的人，她也是一個中年的歌手」，她能夠太了解參賽者的感受，從而成為一位能給予「安慰」與支持的主持人，而不僅僅是報幕的角色。

