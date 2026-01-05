曾志偉辭職早有前科？23年動脈手術引離巢風波　TVB主席力撐挽留

《萬千星輝頒獎典禮2025》在一片歡呼聲中圓滿落幕，當晚的高潮位絕對是TVB總經理（節目內容營運）曾志偉獲頒發至高無上的「萬千星輝榮譽傳奇」大獎。然而在榮耀加身的同時，曾志偉卻在台上正式宣布將辭任總經理一職，為其長達5年的管理層生涯畫上句號。



《萬千星輝頒獎典禮2025》圓滿結束，曾志偉獲頒「萬千星輝榮譽傳奇」大獎。（葉志明 攝）

曾志偉在後台受訪時自爆，其實在任期間曾先後5度申請離職，惟多次獲公司挽留。對於外界揣測其離任是否與健康有關，他斷言否認，強調身體無大礙，辭職純粹是因為「不習慣做總經理」，坦言自己性格更喜歡做一個無拘無束的「自由人」。

曾志偉2023年動脈瘤手術引離巢傳聞

回顧曾志偉掌舵這幾年，不少網民及觀眾都曾對其身體能否負荷高強度的管理工作表示擔憂。最廣為人知的一次健康警號發生在2023年8月，當時曾志偉因身體出現狀況，需緊急飛赴台灣進行動脈瘤微創手術。其愛女曾寶儀當時亦第一時間向外界證實消息，報平安指父親手術成功，籲大家放心。其後曾志偉在台灣休養了約兩星期，精神狀態亦恢復得相當不錯。曾志偉於台灣休養期間，坊間一度傳出他將會辭去TVB總經理一職，甚至有傳言指TVB內部將迎來「人事大變動」。

當時手術後的曾志偉被旅遊達人項明生在台灣野生捕獲，在項明生上載與曾志偉的合照中，志偉身穿黑色衫褲，笑容滿面精神飽滿，站立合照完全無問題。（IG：@james_hong_ms）

當時手術後首度返港公開露面的曾志偉，透露手術放了三種支架在身體內，位置就在肚臍下方。面對傳媒時更以幽默方式回應離職傳聞，他當時笑稱自己確實遞過幾封辭職信，但全數都被大老闆「打回頭」。他當時解釋，對於網上的假新聞本來一笑置之，但考慮到自己身為TVB總經理的身份，有必要作出正式澄清以免影響公司形象。

手術後首度返港公開露面的曾志偉，當時在機場接受傳媒訪問時透露康復進度良好。（陳順禎攝）

TVB主席許濤力撐曾志偉

鑑於離職傳聞越演越烈，TVB當時罕有地在深夜發表嚴正聲明，澄清所有關於「人事變動」及「廠房調配」的消息純屬虛構，完全沒有事實根據，並在聲明中強調曾志偉將繼續帶領集團營運前進，以此穩定軍心。

曾志偉重返TVB做咗唔少嘢。（葉志明攝）

為了粉碎謠言，TVB主席許濤當時更親自召開記者會，強調TVB作為一家上市公司，必須嚴肅對待可能對公眾及股價產生影響的不實報道，並表明會將事件提交相關執法機構調查。他在會上引述公司主要股東的立場，指股東們對現有管理團隊非常支持，並深信他與曾志偉是目前最適合帶領TVB繼續改革的黃金組合。

手術後曾志偉曾以視像會議形式出席記者會。（陳順禎攝）

當時仍在台灣休養的曾志偉，亦特意透過視像形式參與記者會力證不變。如今兩年過去，曾志偉終於在獲獎的光輝時刻選擇功成身退，回歸他嚮往的自由人生活。