曾志偉卸任即爆一男星爭啲搞冧TVB股票　對方反擊：你遲早要人餵

TVB總經理（節目內容營運）曾志偉日前在《萬千星輝頒獎典禮2025》的舞台上拋出震撼彈，正式宣布卸任並結束長達5年的管理層生涯。如今終於宣布回復「自由身」，志偉哥在當晚的慶功宴上即時「解封」，回歸昔日口沒遮沒攔、風趣幽默的本色，更與擔任頒獎嘉賓的老友林敏驄上演了一場精彩的「舌戰」。



曾志偉與林敏驄互窒無底線

雖然曾志偉在台上感性道別，但在受訪時卻難掩「甩難」的興奮心情。他坦言這5年來一直不習慣朝九晚五的辦公室生活，更笑指因為身負上市公司高層的重任，說話行事都要步步為營，感到相當拘謹。但回復自由身的曾志偉，卻在慶功宴上表現得如魚得水。

當他遇上同樣以「嘴賤」聞名的林敏驄時，兩人隨即火花四濺，即場互寸。志偉先發制人，發揮其搞鬼本色，公然「指控」林敏驄當年為TVB拍攝的收視冠軍劇《下流上車族》差點連累公司，他開玩笑地說：「我哋TVB幾咁危險呀，搵你拍嗰套《上車族》，爭啲搞到TVB啲股票冧咁滯！」面對志偉的無理取鬧，林敏驄亦不甘示弱反擊：「你都傻傻哋，你問吓老闆，問吓老闆……」

玩得興起的林敏驄在受訪時，更作狀想親手餵志偉進食，並抵死地說：「快啲食啦，好耐冇餵你食喇，你遲早都要人餵㗎啦！」志偉聞言即時大叫：「大吉利是過你呀！」這對老拍檔的互動真係讓人捧腹大笑。

黃宗澤「牛奶華」上身亂入

對於卸任一事，曾志偉多次強調「無官一身輕」，並興奮表示：「唔做總經理真好，什麼都能說，又可以開玩笑。以前做總經理，咁又唔講得、咁又唔講得。」不過他亦感性地補充，離職後仍會掛念一眾並肩作戰的同事，更揚言隔日就會回TVB探班：「得喇，我會掛住你哋嘅，我會成日返嚟。」

就在此時，剛出爐的雙料視帝黃宗澤（Bosco）手持一盒牛奶突然「亂入」，笑稱：「我繼續做牛奶華」，並向志偉送上祝福：「他享受人生，他開心，那就最好了。」志偉見狀即笑問Bosco為何不拿著牛奶說話，Bosco則鬼馬地回應：「對住你唔可以拎牛奶，要拎住酒！」志偉聽罷大笑，隨即舉起酒杯與他碰杯，並恭喜對方勇奪雙料視帝殊榮，場面既溫馨又熱鬧。

