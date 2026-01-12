中年好聲音4｜許美琪1燈變5燈逆轉　妥瑞症鋼琴老師連報四屆參賽

《中年好聲音4》昨晚（11日）播出第七集再度火力全開。45歲廣州媒體人蔡文駒憑磁性滄桑感震懾評審；蘇格蘭主管許美琪更在最後30秒上演「1燈變5燈」的驚天逆轉。除了技術較量，患有妥瑞症的琴師陳世耀連報四屆參賽堅毅追夢。

廣州媒體人蔡文駒磁性嗓音獲讚

蔡文駒演唱時不但全情投入，而且歌唱技巧高超，收穫評審一致好評，肥媽直指一句「能不能」唱至「毛管戙」，而張佳添聽到都即刻撳燈，張佳添：「好似你呢啲聲音要喺中年好聲音先可以聽到，好有閱歷、好有滄桑感，然後你好叻去 運用你嘅胸腔、低音，我直情覺得沐浴喺你男人嘅聲音入邊。」谷婭溦：「技巧為情感服務，你今日係第一位，你帶俾我哋唔單單係聲音上面嘅嘢，你係昇華咗成件事，你嗰種由心而出嗰種感覺Touching。」就連出名手緊的周國豐，亦讚蔡文駒：「最後嗰四句係四個唔同嘅語氣好勁」、「今季中年，你呢隻路線好難暫時有人挑戰你，真係好強」。

45歲廣州媒體製作人蔡文駒演唱歌曲為《晚婚》。（公關圖片）

肥媽直指一句「能不能」唱至「毛管戙」。（公關圖片）

張佳添聽到都即刻撳燈：我直情覺得沐浴喺你男人嘅聲音入邊。（公關圖片）

谷婭溦：嗰種由心而出嗰種感覺Touching。（公關圖片）

周國豐亦讚蔡文駒：今季中年，你呢隻路線好難暫時有人挑戰你，真係好強。（公關圖片）

許美琪「黃金30秒」驚天逆轉1燈變5燈

至於演唱《Chandelier》的38歲蘇格蘭簿記主管許美琪，她的演出極具戲劇性！雖然五位評審都覺得她唱功不俗，全程一副掙扎撳燈狀態，但一直只有肥媽一盞燈，直到for救一燈選手而設的黃金30秒，許美琪竟逆轉性贏埋其餘四盞燈成5燈選手！海兒評語時，大讚她的「Exist」一字演繹得極為完美：「佢唱Exist 我係Wow，用咁Fragile嘅聲唱出嚟。」張佳添：「你真係一個歌手」、「音色呼吸全部做得好好」周國豐：「你拿捏脆弱感拿捏得好好。」肥媽：「一煲燉得啱啱好嘅佛跳牆。」演唱完畢後，許美琪透露由《中年》第一季至第三季，都被友人游說參加，直到今次才鼓起勇氣報名：「唔試我會後悔。」並含淚感謝一直支持自己的丈夫。

38歲、來自蘇格蘭簿記主管許美琪演唱歌曲為《Chandelier》。（公關圖片）

最後30秒先齊5燈，許美琪感動落淚。（公關圖片）

海兒感嘆：佢唱Exist 我係Wow，用咁Fragile嘅聲唱出嚟。（公關圖片）

周國豐：你拿捏脆弱感拿捏得好好。（公關圖片）

張佳添：你真係一個歌手。（公關圖片）

肥媽：一煲燉得啱啱好嘅佛跳牆。（公關圖片）

許美琪談及感謝一直支持的丈夫時感動落淚。（公關圖片）

妥瑞症鋼琴老師追夢辛酸惹淚

今集另一個焦點，落在38歲鋼琴老師、《中年》鐵粉陳世耀身上。連續四屆報名參賽的陳世耀，今年首度打入100強，他選唱《自卑》，最終獲得兩盞燈。在自我介紹期間，陳世耀透露自己是妥瑞症患者，會不受控制地發出聲音，因而經常備受側目，甚至試過在巴士上被乘客喝止：「你唔好嘈！」並透露是次參賽是希望能引起更多人關注及關懷妥瑞症患者。台下的肥媽聽畢既感動又激動，並透露自己的孫女也有相似情況，緊張時會不自覺地狂眨眼；但每次只要她為孫女唱歌，相關情況便會改善，肥媽感性謂：「音樂真係可以幫到呢班人。」

陳世耀選唱《自卑》，最終獲得兩盞燈。（公關圖片）

原來陳世耀患有妥瑞症。（公關圖片）