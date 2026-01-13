曾志偉卸任一身輕！與兄弟包廂盡情狂歡　與辣妹熱情互動相流出

現年72歲的曾志偉近期正式宣布卸任TVB總經理一職，「獎門人」隨即恢復「自由身」放飛自我，近日更與譚詠麟、羅家英等老友組成的「香港明星足球隊」遠赴雲南參加明星賽。卸任後的志偉心情大靚，在當地不僅狂歡掃街，更流出與當地美女互動的片段，引發網民熱議！

近日曾志偉與譚詠麟、羅家英等老友組成「香港明星足球隊」遠赴雲南參加明星賽。（小紅書圖片）

與辣妹熱情互動片段網絡瘋傳

足球友誼賽結束後，曾志偉與一眾兄弟們在當地的特色飯店包廂內舉行慶功宴。畫面中見到卸任後的志偉顯得「無債一身輕」，與好友在包廂內盡情狂歡。席間，志偉更與現場多位年輕貌美的「雲南辣妹」熱情互動，畫面相當熱鬧。在酒席間手舞足蹈，開懷大笑，興致高昂時更開心拍掌。

曾志偉與一眾兄弟們在當地的特色飯店包廂內舉行慶功宴。（小紅書圖片）

曾志偉在酒席間手舞足蹈，開懷大笑。（小紅書圖片）

酒席間一位年輕貌美的女子叼起酒杯「倒身拗後」，而曾志偉則俯身向前以口代手，小心翼翼地湊上嘴巴飲酒。（小紅書圖片）

曾志偉在酒席上開心狂歡，跳起雲南民族舞。（小紅書圖片）

雲南「掃街」大受歡迎

除了參加足球賽，曾志偉還與友人在雲南昆明的大街小巷「掃街」。面對路人的注目，他表現得極之自在，絲毫沒有巨星或高層架子。不少雲南網友發文表示「偶遇曾志偉」，照片中的志偉打扮休閒，在逛街時對合照要求都來者不拒，表現極之親民。不少網民感嘆，年過七旬的曾志偉依然活力十足，紛紛留言：「志偉哥退休生活好Chill」、「這才是真正的生活，期待再看到他主持節目！」

曾志偉還與友人在雲南昆明的大街小巷「掃街」。（小紅書圖片）

不少雲南網友發文表示「偶遇曾志偉」，曾志偉表現得極之自在，絲毫沒有巨星或高層架子。（小紅書圖片）

五度請辭終獲批「重獲自由」

曾志偉早前在《萬千星輝頒獎典禮2025》獲頒「萬千光輝榮譽傳奇」大獎時，已親口證實將卸下總經理職務。他受訪時坦言，過去五年任職期間，曾先後五次提出請辭。志偉笑指子女們早就「恐嚇」他要早點休息，如今轉任顧問後，他表示未來最想做的事就是「返港姐問吓問題」，甚至想去學中醫。