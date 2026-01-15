「御用學生妹」真理褲食Pizza　大騷白滑長腿超誘惑網民激讚好索

現年24歲的小花區明妙，憑住甜美外貌與清純氣質，一向深受網民愛戴。近日她在社交平台再度發功，大派福利。她上載了一組家居感十足的照片，相中的她穿上細肩帶小背心，搭配黑色「真理褲」，露出一雙招牌白滑長腿，手拿Pizza擺出誘人姿勢。

「宅女」Look食Pizza網民直呼受不了

區明妙在貼文中簡約寫下：「pizza?」，隨即引發網民暴動。這身「宅女」造型不僅突顯了她的好身材，更增添了一份親切的鄰家女孩感。網民紛紛留言大讚：「好索！」、「好有宅女Feel，超好睇」、「Pizza同Miu我揀Miu！」甚至有粉絲戲稱：「好想做塊Pizza啊！」將氣氛推向高潮。

遠赴冰島大騷清純美

除了誘人的家居Look，區明妙近日亦分享了到冰島旅遊的靚照。她無懼嚴寒，在著名的鑽石沙灘打卡，感嘆親眼目睹美景的震撼感，更形容自己是「超Lucky體質」，遇上極佳天氣，讓黑沙灘呈現如畫般的色彩。網民看後大讚她即便在厚重寒衣下，依然難掩女神氣質，清純度爆棚。

被封「港版周子瑜」

區明妙出道初期因外貌與韓國女團TWICE成員周子瑜相似，被封為「港版周子瑜」。區明妙早年因在多套TVB劇集中飾演女主角的少女版而為人熟悉，例如《跳躍生命線》及《福爾摩師奶》等。由於穿起校服毫無違和感，更被網民封為「TVB御用學生妹」。

