美食新聞報道｜的哥帶路沙田神級嗱喳麵　倪嘉雯試百層酥皮蛋撻

《美食新聞報道》1月15日一集，由暉哥帶路，直擊沙田符合「食神」標準的神級嗱喳麵，更有爽脆「蜜汁牛舌」驚艷登場；「最佳女新人」倪嘉雯現身實測網絡關注組力推的沙爹牛麵，加上超震撼的百層酥皮蛋撻，絕對是深夜最強誘惑！



《美食新聞報道》1月15日一集，「最佳女新人」倪嘉雯現身。（公關圖片）

今晚（15日）「美食揸的日與夜」請來的哥樂仔，他帶暉哥林映暉到沙田禾輋食「嗱喳麵」。該間麵店營業到凌晨兩點，最合宵夜之外，還具備「食神」周星馳對「嗱喳麵」的要求，包括「豬紅唔會一夾就散、豬腸有洗乾淨、魚蛋有魚味、蘿蔔有揀過無渣」，所以在的業界備受推崇。

的哥樂仔帶暉哥到沙田食「嗱喳麵」。（公關圖片）

暉哥對兩款小食讚不絕口。（公關圖片）

樂仔話為食的人揸的士是件好事，可以發掘不同地區的美食。而對夜更司機來講，宵夜猶為重要。暉哥到達餐廳便急不及待細閱點餐紙，最後二人叫了兩個4餸麵，而必食的是雞翼尖及炸魚肉雲吞，另外樂仔推介追加小食蒜泥白肉、黑椒蜜汁牛舌。蒜泥白肉的賣點是老闆阿超自家製的醬汁，暉哥對牛舌情有獨鍾表示︰「真係一條脷形狀，蜜糖味夠濃郁，而黑椒味唔會太搶，口感爽脆有咬口，難得是半夜三更都有得食。」

「嗱喳麵」對選擇困難的人是座大山。（公關圖片）

四餸車仔麵（公關圖片）

蒜泥白肉（公關圖片）

黑椒蜜汁牛舌（公關圖片）

此外，剛在《萬千星輝頒獎典禮2025》贏得「最佳女新人 」的倪嘉雯（Carmen），今集來到長沙灣，實測一間長期被網上關注組力推的沙爹牛肉麵及過百層的酥皮蛋撻。Carmen食到傳說中的牛麵後，完全認同關注組的推介，她說︰「輕輕一撈沙爹嘅香味已經出晒嚟，食得出牛肉好新鮮，勁彈牙同沙爹好配合，無畀沙爹搶咗味，湯底仲帶一種鮮味。」當另一主角蛋撻出爐，整間餐廳充滿香氣，當燙口的蛋漿在口腔遊走，呵出熱騰騰的熱氣，體驗出幸福感與獲得感。

Carmen實測關注組推介的沙爹牛肉麵。（公關圖片）

Carmen食到傳說中的牛麵後，完全認同關注組的推介。（公關圖片）

出爐蛋撻是必食之選。（公關圖片）

沙爹牛肉麵（公關圖片）