美食新聞報道｜鼎爺教食鵝背香過鵝髀　的哥推介粉嶺24小時點心店

《美食新聞報道》是一班靚仔靚女倪嘉雯（Carmen）、葉靖儀（Michelle）、黃嘉雯（Carmaney）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian）、蔡景行（行仔）、胡美貽（Nicole）等主持的飲食節目《美食新聞報道》，本周一、二、四、五晚8點TVB Plus（82台）播映。1月8日一集，「識食之人」鼎爺李家鼎繼續出馬。



鼎爺解釋「下庄」較「上庄」好食的原因。（公關圖片）

明晚（8日）「識食之人」鼎爺李家鼎繼續出馬，今次他帶蔡景行（行仔）到深井食燒鵝。深井食燒鵝是幾代人的集體回憶，當年交通未如今日般便捷，要歎熱辣辣出爐燒鵝，都頗費周章，不及現在話去就去。

今次鼎爺介紹的燒鵝店是60多年的老字號，特別處是保留炭燒的傳統。吃燒鵝時鼎爺教行仔食鵝背，他說︰「鵝髀得肉多但韌，鵝背就唔同，雖然肉唔多，但肉味香同濃，油脂適中。」至於鵝翼「上庄」及鵝髀「下庄」部位比較，「下庄」肉味更濃更多汁。鼎爺解釋鵝吊起擺放時，肉汁下流聚在下半身。至於吃鵝的最佳時節，傳統認為是重陽節及清明節前後一個月，鼎爺道出箇中原因︰「因為嗰時母鵝要儲肥自己準備生蛋，到生完蛋嘅鵝會瘦就無咁好食。」

重陽節及清明節前後一個月，是吃燒鵝最好時間。（公關圖片）

至於燒鵝為何一定要配瀨粉的原因，因為麵的鹼水會破壞燒鵝的味道，所以配瀨粉、河粉一類麵食最匹配。鼎爺指導行仔最原汁原味享受燒鵝瀨的方法，他邊示範邊說︰「先將舊鵝浸落瀨粉，等佢啲肉汁同鵝油滲入碗湯，食起嚟碗粉完全唔同味道。」行仔跟足指示吃完瀨粉，露出一臉「dope」的表情，至於另一名物炭燒叉燒，選用梅頭部位燒到燶邊焦香，可能要好似組合「廿四味」Brian所講「要着兩條褲去食」。

鼎爺指導行仔燒鵝瀨粉的最佳食法。（公關圖片）

燒鵝及叉燒仍保留炭燒特色。（公關圖片）

豉油王煎蝦煎米粉底 。（公關圖片）

此外，暉哥林映暉跟「的哥」華仔四出搵食。的士司機去到邊食到邊，自然清楚各區的隱世小店。今次華仔推薦一間位於粉嶺24小時營業提供點心的餐廳，打算同暉哥歎夜茶。華仔先後點了鵪鶉蛋燒賣、蝦餃、奶黃包及必叫的叉燒腸。暉哥對奶王包更是情有獨鍾，她猛讚說︰「個包皮好煙韌，而且真心有奶。」

今次華仔推薦一間位於粉嶺24小時營業提供點心的餐廳，打算同暉哥歎夜茶。（公關圖片）

鵪鶉蛋燒賣、流沙奶黃包。（公關圖片）