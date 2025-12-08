美食新聞報道丨米芝蓮廚師最愛油麻地騸牯牛　旺角驚現19蚊牛丼飯

《美食新聞報道》是由一班靚仔靚女倪嘉雯（Carmen）、葉靖儀（Michelle）、黃嘉雯（Carmaney）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian）、蔡景行（行仔）、胡美貽（Nicole）等主持的飲食節目，12月8日、9日（周一、二）晚8點TVB Plus（82台）播映。12月8日晚一集中，「大廚發辦」米芝蓮年輕廚師Frankie Wong帶暉哥到油麻地食清湯腩，施焯日（Arthur）同蔡景行（行仔）更到旺角尋覓平價好食品。



米芝蓮廚師Frankie最愛騸牯牛，麵店「挽手腩」可遇不可求。（官方图片）

12月8日晚「大廚發辦」米芝蓮年輕廚師Frankie Wong反璞歸真，帶暉哥到油麻地食清湯腩。暉哥一臉不肖語帶不滿說︰「你唔係應該帶我食啲米芝蓮級數咩……」但Frankie一於少理指暉哥已吃過太多米芝蓮美食，同時出於對牛一類食物的鍾愛，他補充說︰「牛腩麵係好家常、好平民嘅美食。特別是騸牯牛（已閹的公牛）香港好少有。而呢間麵抵死嘅地方係賣晒就收舖。」Frankie自言每趟都要返工前來排隊才有得食。店主亮哥表示賣的是新鮮牛腩，他豪氣表示︰「貨量有限又唔會賣隔夜肉，所以賣晒寧願閂舖，貨唔新鮮啲客唔會嚟。」

Frankie講到品嚐清湯腩會有一套步驟，會先飲湯底，他說︰「呢度用牛骨慢慢煲，色澤清帶香氣，聞落舒服。用牛骨加私伙秘料煲，另一特點是無加蘿蔔。」他們試勻爽腩、崩沙腩，最難得是食到可遇不可求的「挽手腩」，亮哥講解說︰「爽腩即係橫膈膜位、崩沙腩即所謂蝴蝶腩，一隻牛只可以整到8至10碗賣。至於挽手腩係牛前手同牛胸中間嘅肉，特點是肉味濃。」他表示一般做法是將挽手腩薄切，輕輕灼熟便可食到肉香同鮮甜味。

+ 1

此外，施焯日（Arthur）同蔡景行（行仔）以「荷包守護隊」成員身份，到旺角尋覓平價好食品。首先他們發現了一間賣19蚊一碗的牛丼飯，根據行仔目測份量媲美連鎖牛肉飯店的大盛份量。接下來同區還有一間賣廿蚊一碗的黑糯米糖水店，就算配上貴價的榴槤，都是劃一價。而且份量、質素都沒有偷工減料。老闆話本住薄利多銷原則，希望更多人在經濟不景下，都可以吃到自己出品的糖水。