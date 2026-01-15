賀嬌龍墜馬身亡｜曾與于適吳京策馬馳騁　千萬打賞全捐予公益

曾以一身紅斗篷、雪地策馬英姿風靡全網的新疆女幹部賀嬌龍，傳出因公殉職的悲痛消息。據悉，她在1月11日於博樂市拍攝農產宣傳片時意外墜馬，頭部受重傷，經多日搶救後宣告不治，傳出因公殉職的悲痛消息，年僅47歲。

賀嬌龍曾因策馬雪原推廣旅遊走紅網絡。（南方都市報）

遺下600萬粉絲抖音號成追憶

翻看其擁有超600萬粉絲、獲讚超過6,000萬的抖音帳號，最後的動態仍停留在推廣新疆美景與優質農產。網民紛紛在評論區留言：「不敢相信，那個颯爽的紅斗篷姐姐走了」、「新疆的損失，全國網民的痛」。網民翻查資料發現，這並非賀嬌龍首次因公受傷，她此前曾有三次墜馬及骨折紀錄，被封為「拼命三娘」。這份為了宣傳家鄉不惜搏命的精神，令無數網民流淚哀悼。

賀嬌龍此前曾有三次墜馬及骨折紀錄。（小紅書@賀嬌龍）

與吳京于適同框策馬

賀嬌龍在演藝圈最廣為人知的畫面，莫過於2025年新疆昭蘇天馬文化旅遊節。當時她與影壇巨星吳京、人氣男神于適及竇驍共同拍攝「萬馬奔騰」宣傳視頻。片中賀嬌龍身披標誌性紅衣在陣中颯爽馳騁，氣場絲毫不輸一眾男星，該片段更被譽為「天馬節標誌性傳播素材」，成功將新疆文旅推向國際。

賀嬌龍曾與吳京、于適及竇驍共同拍攝「萬馬奔騰」宣傳視頻。（小紅書@賀嬌龍）

片中賀嬌龍身披標誌性紅衣在陣中颯爽馳騁，氣場絲毫不輸一眾男星。（小紅書@賀嬌龍）

披紅衣雪地策馬走紅

賀嬌龍的演藝與文旅之路始於2021年，當時她為宣傳伊犁風光，親自上陣拍攝雪地策馬影片，憑藉颯爽英姿瞬間爆紅。隨後她受邀參加湖南衛視王牌綜藝《天天向上》，向觀眾推廣新疆農產品。2024年2月，她再登央視《開門大吉》，與主持人尼格買提互動，生動講解阿克蘇蘋果及薰衣草產品，展現出卓越的口才與親和力。

賀嬌龍曾參加湖南衛視王牌綜藝《天天向上》，向觀眾推廣新疆農產品。（網上圖片）

2024年2月，賀嬌龍登上央視《開門大吉》，展現出卓越的口才與親和力。（網上圖片）

拒絕帶貨佣金捐千萬賞金

除了幕前演出，賀嬌龍更專注於基層奉獻。她堅持直播助農「零佣金」，累計銷售額突破1.4億元，甚至將近千萬元的直播打賞全數捐予貧困群體。她在殉職前夕，仍掛心農文旅融合，其生前最後一條朋友圈內容，正是轉發她創辦的訪談節目《賀你聊聊》第二期。視頻中她與專家探討汗血寶馬的保護，沒想到這段探討「生命傳承」的對話，竟成了她事業的絕響。

賀嬌龍堅持直播助農「零佣金」，累計銷售額突破1.4億元，甚至將近千萬元的直播打賞全數捐予貧困群體。（小紅書@賀嬌龍）