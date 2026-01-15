曾志偉被封港版積尼高遜　卸任首作孖薛家燕赴加拿大拍戲

王梓軒自編自演的英語微短劇電影版（Rags 2 Richmond）於24年底以網劇形式登場，上線首月獲逾900萬點擊，反應甚佳，更一度掀起追劇潮，隨即簽約數碼內容公司Viral Nation， 開發電視電影版權相關項目，被加拿大業界視為「引領新一輪娛樂潮流」！

王梓軒自編自演的英語微短劇電影版（Rags 2 Richmond）於24年底以網劇形式登場，上線首月獲逾900萬點擊。（公關圖片）

短劇強勢進軍大銀幕

王梓軒、石祐珊及導演Simon Yin三位主創團隊，把短劇延伸製作成電影版，更邀得曾志偉，薛家燕加盟劇組，日前電影拍攝工作已順利完成，首次擔任電影製作人的王梓軒坦言：「真係差啲壓力爆煲！」

《選美兄弟班》電影版邀得曾志偉，薛家燕加盟劇組。（公關圖片）

曾志偉開工 72 小時挑戰專業極限

向來工作非常繁忙的曾志偉，這次在王梓軒的誠意打動下，參演《選美兄弟班》電影版，更特意遠赴加拿大開工，卻只能在當地停留72小時！為抓緊時間，連Jet Lag都未過就立即埋位，相當專業，期間又到溫哥華商場取景，吸引大批影迷及途人拍照。

曾志偉參演《選美兄弟班》電影版，更特意遠赴加拿大開工，卻只能在當地停留72小時。（公關圖片）

卸任總經理後首份新工作

志偉說：「好開心見到《選美兄弟班》喺網絡上成績咁好，又攞埋獎，今次有份參與電影版，仲可以同家燕姐一齊拍，好開心。我好享受拍電影，雖然今次唔係第一次拍西片，但係外國劇組有工會制度，就算今次我只係留72個鐘，都照顧得我好好，有足夠時間休息。」他指香港拍電影以效率見稱，不同地方有不同文化：「其實係各有優點，作為演員，我兩邊都好享受。」據悉，這次的電影拍攝工作，更是志偉卸下「總經理」身份後首個「新工作」，無論台前幕後亦喜迎這位大人物到場，趁拍攝空檔都紛紛打握機會與志偉交流、合照。

這次的電影拍攝工作，更是志偉卸下「總經理」身份後首個「新工作」。（公關圖片）

曾志偉獲封「中國積尼高遜」

難得有大前輩坐陣，首次擔任電影製作人的王梓軒，坦言壓力爆燈！「真係要特別多謝志偉哥同家燕姐，喺百忙中抽空飛嚟加拿大拍攝，佢哋啲期好難度㗎！我哋當然唔敢怠慢，事前已經傾好晒點做，因為志偉哥只有兩日一夜嘅拍攝時間，我哋都唔想錯過每分每秒，不過佢一roll機就即刻進入狀態，非常專業，睇到我哋個個工作人員拍晒手。」他笑指現場工作人員都打醒十二分精神：「佢哋知道係志偉哥，即刻話係『China’s Jack Nicholson』（積尼高遜），個個都知西片版《無間道》嗰個『大佬』！」

籌備５年製作

王梓軒又表示由劇本、微短劇到搬上大銀幕，整個過程籌備足足5年：「因為係音樂劇，除咗度劇本亦要兼顧音樂創作，冇壓力就假嘅。每日拍嘢都係瞓得3、4個鐘，雖然係有啲辛苦，但係好感恩有一個好好的團隊，一個非常愉快嘅經驗。」他指《選美兄弟班》短劇版的主題曲《Low Key》亦成為人氣單曲，帶他走上韓國 MBC《Show! Music Core》電視的舞台，亦獲邀於 Imagineland Seoul 音樂節演出！早前微短劇更奪得溫哥華亞洲電影節（VAFF） 「Ovasian Impact Award 最具影響力獎項」，為整個團隊打下一支強心針。

王梓軒表示由劇本、微短劇到搬上大銀幕，整個過程籌備足足5年。（ig@rags2richmond）

王梓軒欲重新定義IP模式

王梓軒說：「喺電影版開鏡前得到呢個獎，真係特別有意義。而家短劇形式喺全球盛行，唔止香港同內地多人睇，外國都好多人追網劇，既然《選美兄弟班》嘅短劇版喺社交平台得到世界各地觀眾支持、累積咗咁多數據，主題曲又有好成績，我哋好希望將呢個IP推返上戲院，成為大電影，重新定義一個IP嘅誕生模式！」

鍾麗緹愛女與荷里活影星加盟

《選美兄弟班》電影版，除了有曾志偉、薛家燕及王梓軒的演出，亦邀得Netflix 劇集《冒牌帝國》（Fakes）的女主角Jennifer Tong、荷里活演員 Shannon Kook及新生代演員、鍾麗緹女兒嚴書琴（Yasmine Ross）參與演出。以音樂喜劇劇情片為主軸的《選美兄弟班》，由王梓軒擔崗男主角之一 Nathan—講述一班來自不同背景懷有音樂夢想、而誤打誤撞參加「加拿大史上首屆男子選美比賽」的年輕人；在友情、音樂與混亂中拼搏逆襲，笑位與熱血齊飛，娛樂性十足。拍攝工作日前已於加拿大完成，現時正密鑼緊鼓進行後期製作，敬請期待！