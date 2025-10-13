王梓軒登韓國音樂節熱唱三曲盡顯舞台魅力　邀天后歌手香港約會

王梓軒登韓國音樂節｜香港唱作人、唱跳歌手王梓軒（Jonathan Wong）日前受到康樂及文化事務署主辦及香港新生代藝術協會協辦的《ImagineLand@Seoul 》音樂節邀請，現身韓國蘭芝漢江公園，作為香港與韓國文化交流的其中一位代表，表演了三首歌曲，更與韓國天后級歌手Lena Park為觀眾送上合作舞台，以英文演唱了經典歌王Nat King Cole的名曲〈L.O.V.E〉，即便是只綵排了兩次，但二人在舞台上盡顯默契，Jonathan更趁機邀請Lena到香港開演唱會，順便邀請姐姐食飯？



香港與韓國音樂人以音樂文化交流（官方提供）

王梓軒登韓國音樂節｜只用短短三天籌備演出

這次的《ImagineLand@Seoul 》音樂節作為港韓文化文流活動「Hong Kong Week 2025@Seoul」其中一個節目，希望聯合香港與韓國歌手，以兩地的經典電影、電視劇配樂互相交流。

Jonathan本人得知活動的消息，欣然接受了邀請，暫時放下了電影前期製作的工作，聯同加拿大及韓國的舞蹈團隊，以短短七日準備了三首新曲的舞台，包括早前在韓國MBC電視台知名音樂節目《Show! Music Core》中演出並大受歡迎的Rags 2 Richmond 的主題曲〈Low Key〉、插曲〈不回來（青春舞曲）(Burn it down)〉，以及聯同交響樂團重新改編的〈碰不上會更美〉。全開咪演唱兩首舞曲與一首抒情歌，展現了Jonathan演唱與舞蹈充滿實力的一面，惹來台下尖叫聲不斷！

王梓軒出席韓國⾳樂節《ImagineLand@Seoul 》 熱唱三曲（官方提供）

王梓軒登韓國音樂節｜聯同多國舞者上演火熱舞台

由於這次表演的籌備時間不多，Jonathan亦因為電影工作時間緊張，他在表演前兩天才從加拿大飛到韓國，與香港及當地的團隊會合，一起進行了兩次的排練便要正式演出，面對這樣的緊密的行程與挑戰，Jonathan靠著對舞台的熱愛，鼓勵團隊成員，帶領大家順利完成演出，Jonathan本人也對舞台表演、整體的團隊合作，感到非常的滿足。

王梓軒與交響樂團為舞台綵排（官方提供）

他說：「今次新曲嘅編舞工作係喺加拿大完成，是知名編舞家Joe Tuliao嘅作品，雖然準備嘅時間唔多，但兩個地方嘅舞者非常有默契，基本上係一拍即合，排幾次表演就已經成形，所以見到現場嘅觀眾都咁鍾意我今次嘅演出，我都覺得好開心希望下次再有機會同大家合作！」

王梓軒與加拿大編舞師Joe、Yaeby、韓國舞者Risky合作（官方提供）

Joe Tuliao 除了是〈Low Key〉的編舞師，更曾經參與電影《JOY RIDE》與NETFLIX動畫影集《降世神通：最後的氣宗》（AVATAR: THE LAST AIRBENDER）排舞與製作，甚少登上舞台的他這次更與男團ZEROBASEONE成員Matthew的姐姐、知名舞蹈老師Yaeby，及韓國知名Hiphop舞團O.N.O的Risky一起為歌曲伴舞，緊湊又充滿力量的表演，讓現場的粉絲們贊口不絕！

雖然韓國天氣不太穩定，但仍有粉絲帶同燈牌，冒雨從香港遠道而來支持Jonathan。Jonathan也非常感謝粉絲們的應援，承諾以將會帶來更多優秀的舞台、影視作品，回饋大家的厚愛！

粉絲冒雨支持Jonathan在韓國的演出（官方提供）

王梓軒登韓國音樂節｜首次與韓國歌后合唱

除了演唱個人作品外，Jonathan這次也與韓國實力派歌后Lena Park合作，聯同超過十人的管玹樂團，一起演唱經典歌王Nat King Cole的名曲〈L.O.V.E〉，為觀眾送上了連結韓國與香港文化的舞台，二人的聲線細膩又充滿力量，為這首情歌帶來了全新演繹，雖然只簡單綵排了兩次，但二人憑藉默契完美配合，在雨中為此次的音樂節畫雨完美的句點！

王梓軒與韓國歌后Lena Park首次合唱（官方提供）

雖然作為此次的文化交流的韓國代表，但是Lena Park原來從來沒到訪過香港，Jonathan立即自薦做導遊，Lena Park補充說道：「以前一直都冇機會去香港，希望透過呢次嘅演出作為一個契機，未來會有機會去香港演出！」

王梓軒接受韓國媒體訪問（官方提供）

Jonathan立即問台下觀眾：「Lena唱得咁好，係咪要去香港開演唱會呀？」台下粉絲立即大聲回應，熱情邀請Lena到訪香港，Lena見狀即表示要認真考慮一下！Jonathan就問她：「那算答應我的邀約嗎？」把Lena哄得非常高興！活動過後二人在後台交流音樂心得，Jonathan表示未來有機會希望給Lena量身打造新曲，為下次的合作埋下了伏筆。

監製電影《Rags 2 Richmond》將於十一月開拍

音樂節次日Jonathan將會短暫回港數天，接著便馬不停蹄回到溫哥華繼續《Rags 2 Richmond》（選美兄弟班）電影版的拍攝⼯作！這次的電影版將會雲集多國演員，除了在微短劇中以「爆粗大家姐」一角的家燕姐（薛家燕）繼續參演重要的角色外，也會有其他重量級的香港、及加拿大的演員加入，亦將會在溫哥華多地取景。

作為電影監製與演員的Jonathan，正聯同聯同另一位監製的Justina（⽯祐珊）推進電影拍攝進度，有望在十一月中旬在溫哥華正式開拍，請大家多多期待與支持！

王梓軒與舞者Yaeby繼MBC音樂節目後再次同台演（官方提供）