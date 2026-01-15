BLACKPINK@Lisa快閃店登陸啟德！賣香港限定袋抽簽名專輯

BLACKPINK成員Lisa的《Alter Ego》亞洲快閃店即將閃耀香港！《Lisa Alter Ego Asia Pop-Up @ Hong Kong》將於2026年1月20日至2月7日限定登場，地點位於啟德AIRSIDE。這是繼日本站之後的全球第二站，帶來沉浸式互動體驗與多個絕佳打卡點，勢必引發一波追星熱潮。

《Lisa Alter Ego Asia Pop-Up @ Hong Kong》將於2026年1月20日至2月7日限定登場，地點位於啟德AIRSIDE。（公關圖片）

首展Lisa親穿打歌服

在《Alter Ego》專輯中，Lisa大膽探索五個不同的內在人格，每個人格皆有獨特的名字與個性特點。此次香港快閃店將帶領BLINK深入Lisa的音樂世界，感受她將多重風格完美融合於一張專輯的創意理念。特別亮點是Lisa本人曾穿着的打歌服將首次在香港展出，讓粉絲能近距離欣賞並盡情打卡，對粉絲來說相信會是極難得的機會！

此次香港快閃店將帶領BLINK深入Lisa的音樂世界，感受她將多重風格完美融合於一張專輯的創意理念。（ig@lalalalisa_m）

快閃店福利

此外，香港站更設有獨家商品，包括香港版特別限定T-Shirt及Tote Bag；在現場購買週邊的BLINK不但可獲贈Lisa自拍小卡等，並獲機會抽獎親筆簽名專輯等，網上預約將於今天（1月13日）下午6時開始，多樣驚喜等住大家親自來解鎖！更多有關《Lisa Alter-ego Asia pop-up@Hong Kong》快閃店和各福利換領及預約詳情，請留意主辦方社交平台上及官方網頁（https://lisa-alteregoasiapopuphk.store）的更新。

《Lisa Alter-ego Asia pop-up@Hong Kong》詳細資料：

日期： 2026年1月20日 - 2026年2月7日

時間：星期一至日、上午11時 - 晚上9時

地址：香港九龍啟德協調道2號AIRSIDE L108

預約網頁：https://lisa-alteregoasiapopuphk.store （1月13日下午6時起）

《Lisa Alter-ego Asia pop-up@Hong Kong》商品詳情：

《Lisa Alter-ego Asia pop-up@Hong Kong》商品詳情。（公關圖片）