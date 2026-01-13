NewJeans Danielle遭解約後首露面直播數度落淚　揭最後抗爭真相

NewJeans前成員Danielle自去年底被ADOR單方面解約後，近日首度現身直播。她以憔悴面容出鏡，開播不足幾分鐘便情緒崩潰，全程數度哽咽落淚。

Danielle開播即落淚

直播開場，Danielle見到粉絲留言已忍不住落淚，直言再次打招呼的感覺陌生。她感性表示，過去這段時間一直守在原地讀著粉絲的訊息，雖然無法高調回應，但那份溫暖支撐她度過黑暗。她哽咽道：「一句『你們等我』，實在太輕太輕，Bunnies就那樣一直守在原地。」她坦言這段日子學會了守護重要的人，看待世界與家人的視角亦變得不同。

曾和成員們一起奮戰到最後

對於被迫離隊，Danielle首度強硬表態，直言自己拼盡全力想和成員們一直走下去，這份事實永遠不會改變：「我和成員們一起奮戰到最後，那份真相將永遠留在我心中。」她回憶起在舞台上與粉絲交會的眼神，她強調：「我的心裡永遠都有NewJeans的位置」。這番宣言隨即引發全網轟動，不少網民聯想到此前ADOR「選擇性驅逐」的爭議，質疑公司打壓藝人。

承諾時機成熟將公開真相

雖然身陷巨額索償官司，但Danielle在直播尾聲展現了堅強的一面。她正式公開了個人Instagram及YouTube頻道，並說道：「This is the beginning（這只是開始）。」雖然她全程避談431億韓元的天價訴訟細節，但Danielle稱「時機成熟會公開真相」。