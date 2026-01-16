模特兒出身電視劇男星「險遭衝紅燈汽車撞死」　因這短訊拾回一命

以模特兒身分出道的台灣男星張雁名，近年來成功轉型為八點檔演員，並於2022年與小12歲圈外女友結婚，育有兒子「地瓜球」，他不時會在社群分享日常，1月15日稍早突然發文寫下「生死一瞬間」，驚吐差點車禍的經過。



張雁名還原事發經過，透露自己本來在騎樓下等號誌過馬路，當閃綠燈通行時，「突然有封重要簡訊傳來」，於是停留了3秒回覆對方，就在他要起步之時，有一台時速大約80公里的轎車呼嘯而過，完全不甩號誌，行徑十分可惡。

張雁名1月15日稍早突然發文寫下「生死一瞬間」，驚吐差點車禍的經過。（Instagram@ensonchang）

張雁名腦海中全是轎車狂飆的畫面，心有餘悸說：

真的就只差一秒，只差一秒的時間

他表示：

若沒有那封簡訊讓我留在原地，我應該直接就被撞飛了，可能就再也見不到老大（指老婆）跟地瓜球了，心情至今難以平緩。

張雁名最先以偶像劇《籃球火》中飾演杜飛一角走紅，曾出演《廉政英雄》、《女兵日記》、《火神的眼淚》等台劇，也有主持節目的經驗。他自從成家生兒後，經常更新家庭日常，重拾幸福的意義，「對我來說就是忙碌工作一整天後，來接老大下班，三個人一起慢慢散步回家，也許每天日子都差不多，但卻是一種簡單安定的踏實感。」

