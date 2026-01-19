濱崎步重提上海演唱會取消反駁「僅是綵排」　為大埔宏福苑改效果

日本樂壇天后濱崎步（Ayumi Hamasaki）原定於去年11月底在上海舉行的演唱會，因突發狀況在最後關頭慘遭取消，令無數歌迷心碎。事隔近兩個月，濱崎步於1月17日在IG上載限時片段，公開了昔日上海「一人演唱會」珍貴片段。她更罕有剖白心聲，直言已無意再深究事件背後的謊言或真正導火線。



事隔近兩個月，濱崎步於1月17日在IG上載限時片段，公開了昔日上海「一人演唱會」珍貴片段。她更罕有剖白心聲，直言已無意再深究事件背後的謊言或真正導火線。（IG@a.you）

無視謠言直言是生涯最佳演出

濱崎步去年11月底原定在上海開騷，不過臨演出前，主辦方遭遇不可抗力而取消。事後網上流傳濱崎步堅持對空凳完成整場演出，並附以圖片佐證，濱崎步亦有轉發相關報道，稱「傾盡全力、懷著與正式演出毫無差別的心情完成這場舞台表演。」

然而曾有攝影師出來「拆彈」，指網上流傳的「對空凳演出」照片其實只是被看圖作文的綵排照，雖然後續攝影師透過微博發布致歉聲明，但濱崎步今次的發文卻重新定義了那晚的意義。

濱崎步於1月17日突然在社交網限時公開了當日堅持完成的「一人演唱會」珍貴片段。她罕有地剖白心聲，直言已無意再深究事件背後的謊言或真正導火線：「什麼是謊言、什麼是原因，為什麼會變成這樣，我已經不想再討論了，因為我也不知道。」對她而言，當下唯一真實且確定的，是當天站在舞台與幕後的每一位團隊成員，從未選擇放棄。

濱崎步感性地向所有工作人員及舞蹈員致謝，強調即使台下空無一人，團隊依然展現出極致的專業與熱誠。她甚至給予了極高評價：「在那個場合的每一個人都沒有放棄舞台。這個開場看起來只是排練嗎？並肩努力的所有工作人員，如果不怕被誤解地說，這場表演是我演藝生涯中數一數二的最佳演出，直到現在我依然這麼認為。」這番話直接反駁了「僅是綵排」的說法，證明了她當時是傾盡全力去演繹。

為避大埔火災改動服裝特效

此外，濱崎步亦以英文撰文透露了一個鮮為人知的細節。原來當日的演出編排並非一成不變，她特別提到，為了顧及當時剛發生不久的大埔宏福苑大火慘劇，團隊在沒有觀眾入場的情況下，依然嚴謹地作出了改動，特意取消了原本安排好的紅色服裝以及所有火花特效，以示對逝者及災情的尊重。這種即使在無人看見的角落仍堅守的同理心，令這場「幻之演唱會」更顯得意義非凡。

她更指出，因為那一晚全力以赴，更讓她深刻感受到舞台存在的真正意義。即使沒有觀眾，音樂、燈光與所有幕後人員仍選擇完成演出，這份堅持成為她心中無可取代的記憶。

濱崎步罕見生氣

回首這段經歷，濱崎步形容自己熬過了一個「度过了仿佛连呼吸都困难的2025寒冬」。幸好，陰霾終會散去，她表示直到2026年1月1日，當她在舞台上與並肩作戰的夥伴相擁那一刻，「我看到了春天的希望」。展望2026年，這位百變歌姬承諾將自己的時間、身心全部奉獻給等待已久的日本歌迷，同時亦向亞洲各地的粉絲發出溫馨邀約，期待與曾許諾「下次換我們遠征」的歌迷們，在日本的主場再次相聚重逢。

文末一句更被視為強烈宣言，「軟弱也該到此為止了，是時候準備回到那個嚐得到血味的世界了。」這句話被歌迷解讀為她對上海事件仍耿耿於懷，有粉絲留言驚呼：「追了她25年，第一次看到她這樣生氣」、「步姐真的還在氣，而且是那種忍很久的怒氣」。