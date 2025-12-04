濱崎步「上海無人演唱會」被瘋傳是假新聞　隨行美容師揭催淚真相

濱崎步原定11月29日在上海的演唱會，在開唱前一天無預警遭臨時取消，不過敬業的她仍是在沒有觀眾的情況下，演出完成這場演唱會，並且全程錄製，事後她也在社交平台貼出照片，不過內地方面則一直打壓聲稱是假新聞。



已返回日本的濱崎步更是直接發霸氣發文回應。

濱崎步在社交平台發文「I keep moving forward, because I am ayu.（我會持續前進，因為我是Ayu）」（Instagram@a.you）

濱崎步在社交平台上公開的上海無人演唱會畫面：

濱崎步12月3日晚間參加日本富士電視台的年末音樂特別節目「FNS歌謠祭」，在社交平台貼出照片曝光當晚的服裝造型，還霸氣寫下一句話：「I keep moving forward, because I am ayu. （我會持續前進，因為我是Ayu）」不少網友都留言力挺她。

而這次濱崎步上海演唱會的隨行美容師高橋美香，對於內地方面一直指「0人演唱會」是假新聞，忍不住發文反駁，透露當時濱崎步低頭走上舞台，懇求全體成員讓她在即使沒有觀眾的情況下演出。

對於這樣的情況，濱崎步是最感到遺憾的人，在準備開場時還悄悄落淚，但大家告訴她此刻不能哭，於是就強忍著淚水，大家齊心協力完成這場演出。化妝師很希望大家能看到濱崎步這場充滿對粉絲愛的現場表演。

更多濱崎步的相片：

