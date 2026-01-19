TVB首部AI兩性劇演員大尺度肉搏　耳環香水船P引發情慾世界

TVB Plus（82台）早前成功打造香港電視界首部A.I.生成青春校園愛情短劇《在我心中，你是獨一無二》，引來極大迴響。今趟再接再厲推出11集A.I. 兩性都市短劇《AI930︰被出軌的人》，逢周一晚9點及周二晚9點半TVB Plus（82台）播映，並於騰訊視頻、myTV SUPER同步上架。

《被出軌的人》於騰訊視頻、myTV SUPER同步上架。（公關提供）

高學歷AI演員挑戰肉搏

今晚（19日）首播的《AI930︰被出軌的人》起用了三位煥新A.I.演員鄭卓丹（Dan）、蘇莉（Sulie）、譚尹婷（Emily），他們在劇中有不少挑戰電視尺度及道德底線的情慾鏡頭。男主角Dan人設為具備模特兒身形，為名牌新加坡國立大學工商管理學士。女主角Sulie人設畢業於倫敦藝術大學時尚公關和傳媒博士，為文青系的表表者。她還有一部即將推出作品《異（二）世界的灰姑娘》。劇中飾演小三的Emily設定19歲便出道，跟男主角有多場轄出去的床上肉搏戲份。三人跟師兄姊Luna及Hugo一樣，已在IG開通帳號。

Dan的IG圖片。（公關提供）

Sulie的IG圖片。（公關提供）

Emily的IG圖片。（公關提供）

《AI930︰被出軌的人》劇情介紹

《AI930︰被出軌的人》故事講述設計師Nicole（蘇莉飾）跟丈夫George（鄭卓丹飾）感情轉淡，處於婚姻倦怠期。此時一次機緣巧合，Nicole女下屬Emily（Emily飾）闖入生活節奏單調George的世界，一隻遺留在家的耳環、獨有的香水味道及船P聚會，建構成Dan與Emily的情慾世界。出軌男女背叛了Nicole，最終離婚收場。故事是否如此便劃上句號？背叛與被背叛之間，誰才是真正操控命運的獵人？

劇中Dan與老婆Sulie處於婚姻倦怠期。（公關提供）

Sulie搞船P聯歡，卻引來小三Emily出擊。（公關提供）