守誠者｜任達華影帝級演技淚別陳小春　李治廷硬核鎖頸肉搏何慈茵

《守誠者》今晚（16日）8點半翡翠台播映大結局。1月15日一集，「金融核彈」驚天陰謀如箭在弦，更同場加映「IFC真‧炸彈」。劇情講述周雄對弟弟被何Sir（陳小春飾）擊斃耿耿於懷，一心要何Sir填命！繼之前大街大巷炸爆大排檔「單挑」何Sir後，再綁架何Sir妻子蔡卓欣（熊黛林飾），引何Sir登上IFC天台進行生死對決！

何潤東當街當巷「挑機」陳小春！（公關提供）

官方發布大結局三大必睇位，除有小春與何潤東天台精彩對決、還有任達華「影帝級」落淚場口，以及李治廷打到飛起肉搏何慈茵。

必睇位1：陳小春vs何潤東天台追逐戲

先說天台對決，小春與何潤東在有限及高高低低的空間內展開連場追逐戲及槍戰，單看畫面已相當精彩！由於二人這場對決，同時亦關乎熊黛林生死及「IFC炸彈」之謎，故陳小春繼首集後，再度面臨被逼下跪的困境，到底小春這次會否屈服？熊黛林最終又能否成功脫險？！

陳小春和何潤東在天台上演追逐戰+槍戰。（公關提供）

何潤東逼陳小春再下跪自己，其實係為咗要幫細佬報仇。（公關提供）

熊黛林被何潤東綁架。（公關提供）

必睇位2：李治廷何慈茵終極肉搏戰 吓吓都係真功夫！

另一必睇位，是出名打得的李治廷與何慈茵的終極肉搏戰！李治廷為阻止何慈恩啟動「金融核彈」，一手抓起何慈茵再使出鎖頸術，畫面震撼。

李治廷與何慈茵展開終極肉搏戰。（公關提供）

李治廷與何慈茵展開終極肉搏戰。（公關提供）

炸彈臨爆炸前一分鐘，任達華囑咐陳小春好好睇住紅姐，跟住眼泛淚光。呢段戲感動之餘，亦都係任達華晒「影帝」級演技嘅一場。（公關提供）

必睇位3：任達華「影帝級」演技

除了張力十足的劇情，大結局亦有不少感人位，當中任達華憑藉出色演技，化身大結局「感人擔當」兼MVP。任達華意外發現熊黛林被綁於鎖上了門的假Car 3內，並同時發現倒數中即將爆炸的炸彈。為了救人，華哥先是出盡辦法、包括打爆玻璃爬進車廂，之後為免炸彈在停車場爆炸造成大傷亡，華哥零秒掙扎決定犧牲自己，駕駛假Car 3連人帶炸彈衝進海中，到底華哥最後是生是死？！

任達華奮力「捐」入狹窄車廂救熊黛林。（公關提供）

時間無多，任達華決定揸住裝滿炸藥嘅車衝出去。（公關提供）

華哥「影帝級」演技

這場戲之所以感動爆燈，全因華哥超出色的「影帝級」演技。在官方率先發布的大結局精彩截圖中，淚流披面的華哥單憑微表情已表達出角色臨死前的不捨與恐懼。而另一張截圖，致電向小春道別的華哥，則露出了既豁達又安慰的微笑，極具感染力！除了相當有戲，華哥更是有力有氣！年屆70歲的他，展現驚人體魄，不但一個箭步即成功鑽進狹窄的車廂、及由後排進佔前排司機位，期間還只靠單手便支撐了整個人的重量，相當厲害。而現實中，華哥的體魄亦是出名「寶刀未老」。去年11月，華哥出席品牌活動時，疑因地氈太滑險滑到地上，幸好最終憑藉極快反應及驚人臂力撐住地面後才避過意外，成為經典。