在我心中｜AI主角原班人馬回歸　平安夜重返校園彌補青春遺憾

TVB Plus（82台）早前成功打造香港電視界首部A.I.生成青春校園愛情短劇《在我心中，你是獨一無二》，今個平安夜（24日）晚上8點25分TVB Plus播映第二步曲《在我心中，你們是獨一無二》微電影，上集3位A.I.演員何灝瀧（Hugo）、曾子悠（Luna）及、鄭柏然（Owen）再度同框演出，炮製浪漫愛情故事。



第二步曲《在我心中，你們是獨一無二》微電影，上集3位A.I.演員何灝瀧（Hugo）、曾子悠（Luna）及、鄭柏然（Owen）再度同框演出，平安夜重返校園炮製浪漫愛情故事。（公關圖片）

《在我心中，你們是獨一無二》當中4大必睇賣點，首先此劇延續前作成為香港電視界首部A.I微電影，從影像、背景音樂及歌曲《雪融以後》，百份百由A.I生成。其次由受歡迎作品《在我心中，你是獨一無二︰番外篇》原班人馬傾力演出；三位A.I演員Hugo、Luna、Owen各自擁有個人IG，可以跟粉絲互動。前作《在我心中，你是獨一無二》破天荒入圍《萬千星輝頒獎典禮2025》「最佳綜藝節目」最後十強，今集秉承上輯故事，編織對青春無悔的荳芽夢。

Hugo的IG網頁獲不少fans支持。（公關圖片）

Luna在IG貼了不少靚相。（公關圖片）

Owen （公關圖片）

《我心中，你們是獨一無二》故事講述聖誕節前夕，一場暴風雪席捲全城，南野書院操場的百年杉樹有倒塌危機，已畢業的Hugo聽到消息即趕返母校，車窗外雪花飛舞，他的腦海浮現往日與好友Owen及Luna的點滴，一起午餐、一起玩雪，最後帶着遺憾無聲地離開這段友誼。多年後重返校園，操場上已聚集了回來護杉樹的舊生，與惜日好友再聚，Hugo能否讓彌補遺憾跟心結和解？

Hugo應約回到母校。（公關圖片）

Hugo、Luna及Owen多年後再次聚首。（公關圖片）

那些年的三人行，點滴在心頭。（公關圖片）

