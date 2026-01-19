柯煒林肺腺癌四期突發感性貼文「走囉~」　關閉留言引發網民憂慮

香港演員柯煒林（Will Or）自驚爆確診第四期肺腺癌後，其身體狀況一直牽動無數影迷的心。18日晚，柯煒林突然在社交平台上載一張蹲在樓梯間面帶笑容、擺出勝利手勢的照片，但配文卻留下一句「走囉~」，並反常地關閉留言功能，引發網民熱切關注與憂慮。

柯煒林突然在IG上載一篇貼文，但配文卻留下一句「走囉~」。（ig@willallwailam）

柯煒林IG發文後關閉留言

柯煒林在更新的IG貼文中，感性地寫道：「對啊，我真的是有被好好接住。謝;) 走囉~」。相中的他雖然消瘦不少，但依然展現出燦爛的笑容，更對鏡頭比出「V」手勢。然而，這則充滿告別意味的貼文發出後，Will隨即禁用了留言，令大批網民無法送上問候，不少影迷對此感到擔心。

柯煒林發布的貼文被禁止留言。（葉志明 攝）

最當打之年自嘲成為「癌柱」

現年33歲的柯煒林，早前因確診肺腺癌第四期而被迫停工。一向樂觀的他，曾將抗癌的心情比喻為動漫角色，形容自己是「癌柱」（擅長跟癌對抗的強者），坦言會努力去打贏病症，但都會接受有可能輸的事實，會好好向前行。他曾坦言，原本正處於事業衝刺期，卻在「最當打的年紀被強制休息」，雖然心中有無奈，但始終保持堅強的抗病意志。

柯煒林曾將抗癌的心情比喻為動漫角色，形容自己是「癌柱」。（ig@willallwailam）

豁達看淡影帝獎座與病情

早前柯煒林憑藉電影《大濛》角逐金馬影帝，雖然最終與獎座擦身而過，但他對勝負看得非常豁達。他曾分享自己當下的反應：「嗰陣有5秒失落感，反而慶幸自己做到用這心態面對」。對於長期抗癌的煎熬，柯煒林早前接受訪問時感性表示：「我覺得我嘅存在即係身體健康」。

柯煒林憑電影《大濛》，首度入圍金馬獎最佳男主角。（《大濛》劇照）

柯煒林早前接受訪問時感性表示：「我覺得我嘅存在即係身體健康」。（葉志明 攝）