女星婚前「把屎把尿」照顧失智老爺　網熱議夫家失職　她這樣回應

藝人洪詩2023年與李運慶結婚後育有兩個女兒，一家四口幸福美滿，網友挖出李運慶哥哥去年10月在社群發感謝文中，揭露出洪詩在結婚前就為失智的公公「把屎把尿」照顧，引發網友熱議。



她18日發長文回應，開頭即稱：「其實我沒有特別覺得，我當時照顧還是男友的爸爸，是一件多特別多偉大的事情。」表示一切只是出於「愛屋及烏」。

洪詩（IG@angelhong）

洪詩《我愛黑澀會》出道，曾是女團「Popu Lady」成員：

+ 9

洪詩表示，自己很小的時候爺爺與外公就過世了，當時照顧男友的父親，覺得更像在照顧「爺爺」，只是在自己能力範圍內，盡量幫助一位長者。

她特別澄清，所謂「把屎把尿」幫公公擦拭身體、換尿布等照護，主要還是丈夫李運慶在做，而她是因公公臥床及開刀的關係，

腳的循環很差也很腫，所以用乳液跟嫂嫂準備的精油幫忙按摩，運慶也會這麼做，嫂嫂也是，而公公尿床時我也會幫忙更換新床單。

關於大伯李運泰提到弟弟擔任失智父的主要照顧者，遭網友抨擊「哥哥丟包給弟弟」，洪詩對公公的照護，也遭網友議論「弟弟丟包給女友」，洪詩則強調：「從不存在這種狀況。」表示對於長輩的照顧，全家人都各司其職。

她感性道：

但我愛運慶，運慶也很疼愛我，公公婆婆運泰嫂嫂也對我很好，運慶對我的家人也很好，所以我想陪伴運慶渡過這樣的「特殊時期」。

【延伸閱讀】40歲女星爆離婚 五年情斷但再見亦是朋友：各自安好也是一種幸福（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

延伸閱讀：

江祖平介入掀高潮 李運慶噴淚為失智爸包300顆水餃

洪詩被驗出這項基因 李運慶：可能導致寶寶智能障礙

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】