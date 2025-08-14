40歲女星爆離婚　五年情斷但再見亦是朋友：各自安好也是一種幸福

大牙（周宜霈）5年前的520宣布和羽球教練「阿廖師」結婚，期間她經歷控訴陳建州（黑人）10多年前在香港性騷擾事件打官司，大牙事業陷低潮，未料，她今（14日）透過經理人發出聲明，宣布已於7月24日結束5年婚姻，聲明指出「在確定彼此都願意接受結束婚姻關係的當下，在7月24日這一天，平靜而順利的辦理好手續，謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好，也是另一種幸福。」



大牙今（14日）透過經理人發出聲明，宣布已於7月24日結束5年婚姻。（FB@大牙）

大牙與前夫阿廖師的共同聲明中開頭即道：「地球上又多了一對和平分手、各自安好的夫妻」，表示當年因相愛一起踏上婚姻這條路，在經過5年的夫妻生活後，決定退回到朋友的位置，也提到兩人之間並無嚴重爭吵，也無第三者介入，只是在相處過程中：

「我們才發現，越了解彼此，越發現彼此更適合的關係是家人和朋友，我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝。」



大牙周宜霈（左）和廖勛威（阿廖師）宣布結束5年婚姻。（聯合報授權使用／資料圖片）

大牙與阿廖師共同聲明如下：

大家好：

地球上又多了一對和平分手、各自安好的夫妻。

當年我們因為相愛一起踏上婚姻這條路，在經過五年的夫妻生活後，我們決定退回到朋友的位置。

有什麼嚴重的爭吵嗎？沒有。

有什麼不為人知的第三者介入嗎？沒有。

生活中多數的時光是互相鼓勵、陪伴，努力一齊走過低潮、走過生活困境，讓生活再度回復光亮…。

都那麼正向為什麼還會走上分開一途呢？

因為在相處過程中，我們才發現，越了解彼此，越發現彼此更適合的關係是家人和朋友，我們都努力過了，但也不得不接受愛情已逝。

在確定彼此都願意接受結束婚姻關係的當下，在7月24日這一天，平靜而順利的辦理好手續，謝謝彼此曾經給予對方的美好及相互扶持的力量，不留任何的怨懟，各自安好，也是另一種幸福。

我們也都會在未來的日子裡，各自努力面對生命的每個課題，深深的為對方祝福。

在這紛擾多事的環境裡，還讓大家撥冗看這篇聲明，辛苦了，主動的公開，是不想佔用太多社會資源，我們懇請媒體先進及身邊的親朋好友，能用最短的時間將心力回到更值得關心的議題及事物上。

祝願大家健康、平安、喜樂、自在。



