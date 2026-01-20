謝嘉怡離巢剖白參選港姐內幕　棄做護士改做KOL只因幫人少太辛苦

2020年香港小姐「雙料冠軍」謝嘉怡（Lisa），於2025年底正式宣佈與無綫（TVB）結束賓主關係。回復自由身的謝嘉怡近日接受梁靖琪（Toby）主持的網台節目《SpotiTalk》專訪，不僅大談由護士轉型為香港藝人、再進軍商界的跨界歷程，更語出驚人地自爆當年選美其實是為了「克服恐懼」，並發表了對「護士 vs KOL」社會價值的獨特見解，引發網民深思。



2020年謝嘉怡勇奪港姐冠軍及最上鏡小姐而入行，於2025年底正式宣佈與無綫（TVB）結束賓主關係。（IG@lisamarie_tse）

回復自由身的謝嘉怡近日接受梁靖琪（Toby）主持的網台節目《SpotiTalk》專訪，大談由護士轉型為香港藝人、再進軍商界的跨界歷程。（YouTube@SpotiTalk）

自爆怕上台 參選只為挑戰自我

外表自信、笑容甜美的謝嘉怡在節目中拋出震撼彈，坦承自己其實「唔太喜歡企喺舞台」。這番說話出自一位選美冠軍口中顯得格外諷刺，但她隨即解釋了背後的熱血動機。謝嘉怡直言當年決定回港參選，並非貪戀鎂光燈，而是一場對自我的極限挑戰：「人生只有一次（YOLO），何不克服恐懼，盡情享受生活？」梁靖琪聽後大讚其勇氣可嘉，認為這種不斷挑戰自我的精神，正是她能從素人蛻變為公眾人物的關鍵。

謝嘉怡是《2020年度香港小姐競選》冠軍暨最上鏡小姐，她坦言自己其實「唔太喜歡企喺舞台」，參選港姐只是為了克服恐懼，並大膽宣稱做KOL和港姐比當護士能幫助更多人。（香港01攝）

護士 vs KOL 獨特見解惹熱議

擁有名校愛丁堡納皮爾大學（Edinburgh Napier University）護理學系學位、曾在蘇格蘭任職手術室護士的謝嘉怡，在節目中罕有地比較了「醫護人員」與「公眾人物」兩種身分的社會貢獻度，其觀點相當獨到且現實。

謝嘉怡選擇棄做護士去參選港姐只因「護士一日只能幫到5個人」。（IG@lisamarie_tse）

謝嘉怡直言不諱地指出護士工作的局限性：「做護士的話，我一天或許能幫到5個人，而且很辛苦，但我幫的也不是他們人生的黃金時期。」相反，她認為轉型做KOL或港姐能發揮更大的影響力：「身為KOL或港姐，我永遠都想成為別人的榜樣。如果我能激勵別人變得更好、取得更大成就，那不是更棒嗎？如果我一日能幫助成千上萬的人，為何我不去選擇這條路呢？」這番話充分反映了謝嘉怡對目前事業發展方向感到相當滿意。

謝嘉怡認為身為KOL或港姐能激勵別人變得更好，取得更大的成就。（IG@lisamarie_tse）

離巢TVB轉戰商界 創立健康品牌做CEO

回顧謝嘉怡在TVB的5年時光，由於廣東話未算流利，謝嘉怡多以綜藝節目為主，其劇集演出機會始終有限，最為人熟知的角色僅是《愛．回家之開心速遞》中的實習生「呂冠君」。深知演藝發展受限的她，早已為自己鋪設後路。

謝嘉怡當時在IG深情回顧了在TVB的歲月。（IG@lisamarie_tse）

自去年底離巢後，謝嘉怡華麗轉身成為商界女強人。她善用其護理專業背景，創立了自家的健康飲品品牌，主打天然養生概念；同時具備環保意識的她，更投資經營環保電子卡片生意，從被動等待通告的藝人，變成主動出擊的CEO，謝嘉怡展現了驚人的商業頭腦與執行力。

自去年底離巢後，謝嘉怡就積極轉戰商界，她善用其護理專業背景，創立健康飲品品牌及經營環保電子卡片等業務，成功轉型為商界女強人。（IG@lisamarie_tse）

拒絕容貌焦慮 家人支持成最強後盾

在訪談的尾聲，謝嘉怡特別感謝家人的無條件支持，指父母是她最強大的後盾，讓她在面對輿論壓力與創業艱辛時，始終能保持堅定不移的信念。她強調要珍惜並關愛自己的身體，這不僅是對自己負責，更是對家庭與社會的責任。

從TVB離巢後，謝嘉怡便大膽官宣與男友戀情。（IG@lisamarie_tse）

對於現時許多女生普遍面臨的「容貌焦慮」問題，向來身形勻稱、不追求「紙片人」身材的謝嘉怡，鼓勵女性要奪回身體自主權。她霸氣地表示：「你不能太在意別人的想法，因為你越在意，他們就越能從中獲利（販賣焦慮）。」