甄子丹大女甄濟如22歲生日低胸騷長腿　10年前舊片流出驚現大對比

近日，甄子丹與汪詩詩的大女甄濟如（Jasmine）迎來22歲生日。這位被譽為「最強星二代」的唱作歌手，日前在社交平台大派福利，分享了慶生短片。片中甄濟如穿上深啡色低胸鏤空短裙，腳踏長靴，將其110cm的招牌逆天長腿及身材展露無遺，超模氣場十足。

甄濟如穿上深啡色低胸鏤空短裙，腳踏長靴。（ig@jasmineyen）

甄濟如將其110cm的招牌逆天長腿及身材展露無遺，超模氣場十足。（ig@jasmineyen）

完美遺傳名模媽咪汪詩詩基因

甄濟如完美遺傳了名模媽咪汪詩詩的優良基因，身高達180cm，近年更頻頻以火辣形象示人。甄濟如去年21歲生日時就曾晒出多張「深V性感床照」讓網民「暴動」，平時其社交網亦不乏比堅尼及露腰背心的生活照。今次22歲生日慶祝，她身穿吊帶緊身裙，在夜景露台捧著蛋糕吹蠟燭，不少網友大讚她「愈大愈靚」、「星味濃郁」。

甄濟如大方展現身材。（ig@jasmineyen）

甄濟如在夜景露台捧著蛋糕吹蠟燭。（ig@jasmineyen）

甄濟如去年21歲生日時就曾晒出多張「深V性感床照」讓網民「暴動」。（ig@jasmineyen）

10年前舊片流出驚現「女大十八變」

除了現時的性感照，甄濟如更驚喜公開一段10年前的自拍舊片，並留言：「One more」。當時只有12歲、戴著眼鏡的甄濟如雖然滿臉稚氣，但在鏡頭前不斷變換姿勢、戴帽耍帥，表演慾極強。對比現在的女神風範，網民紛紛驚嘆「女大十八變」。

甄濟如更驚喜公開一段10年前的自拍舊片。（ig@jasmineyen）

甄子丹晒溫馨合照慶祝

甄濟如生日，一對父母當然有表示。爸爸甄子丹在留言區大讚女兒：「Happy Birthday to beautiful daughter, love you !!」隨後更發了多張與甄濟如現在和以前的合照。媽咪汪詩詩則晒出多張愛女的靚相祝女兒生日快樂。圈中好友包括炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）等亦紛紛留言送上祝福。

爸爸甄子丹慶賀女兒生日發了多張與甄濟如現在和以前的合照。（ig@donnieyenofficial）

唱作實力備受肯定

自2023年以歌手身份正式出道以來，甄濟如不僅憑外型吸粉，更展現了強大的唱作實力，作品如《idk》、《tbh》及《Forever 19》均由她親自參與詞曲創作。近期她亦積極出席各大時尚活動，憑藉獨特的Y2K穿搭風格與高挑身材，成為不少國際品牌的寵兒。

甄濟如自2023年成為歌手後，親自參與多首歌曲的詞曲創作。（ig@jasmineyen）