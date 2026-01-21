成龍71歲著簡樸Look闖米蘭時裝周　好奇反應神似阿爸行商場超有趣

國際武打巨星成龍（Jackie Chan）雖然已屆71歲高齡，但心境依然年輕，近日更罕有地現身意大利米蘭時裝周。這次他並非因電影宣傳或誇張造型搶鏡，而是因為一身極致樸素的打扮，加上在現場滿臉好奇的「求知慾」表情，被網民調侃宛如「誤入秀場的隔壁大叔」，極具「反差萌」的畫面瞬間引爆網絡討論。



成龍大哥近日現身意大利米蘭參加時裝周活動。（Getty Images）

與成龍大哥一同出席的還有奧運冠軍馬龍（左一）。（Getty Images）

「父輩行商場」造型誤闖秀場

當日成龍身穿一件沉實的灰色大褸，內襯深藍色高領衫，全身上下沒有佩戴任何飾品點綴。這種極致簡約的風格，與現場爭奇鬥艷的時尚氛圍形成強烈對比。不少網民看後忍俊不禁，調侃這身造型簡直是「父輩行商場」的標準配置，更笑言成龍大哥坐在T台邊，彷彿是誤闖秀場的「隔壁大叔」，給人一種莫名的親切感，甚至有網民戲稱這畫面根本就是「我老竇去咗時裝周」。

成龍那樸素的打扮與好奇的表情，被網民笑稱「我爸爸在時裝秀上」。（X@Celebs__Arabic）

成龍大哥那副認真又帶點迷茫的模樣，像極了初次接觸新事物的長輩。（X@Celebs__Arabic）

用摺疊機影相似「好奇寶寶」

難得親臨潮流聖地，首次參加時裝周的成龍表現得猶如一個充滿求知慾的「好奇寶寶」。只見他全程拿著手機對著T台猛影，專注記錄每一個細節，那副認真又帶點迷茫的模樣，被指像極了初次接觸新事物的長輩。

首次參加時裝周的成龍表現得猶如一個充滿求知慾的「好奇寶寶」，不少網民看後調侃這身造型簡直是「父輩行商場」。（X@Celebs__Arabic）

有網民笑言成龍大哥坐在T台邊，彷彿是誤闖秀場的「隔壁大叔」，給人一種莫名的親切感。（Getty Images）

更有眼尖的網民發現亮點，成龍手上用作拍攝的手機，正是Honor的摺疊屏手機HONOR Magic V3，成龍此前曾擔任該品牌的形象大使，沒想到如今依然身體力行地支持舊東家產品。

有眼尖的網民發現亮點成龍手上用作拍攝的手機，正是Honor的摺疊屏手機，成龍此前就曾擔任過該品牌的形象大使。（X@Celebs__Arabic）

在近距離拍攝下，成龍個人狀態極佳，顯得英氣勃勃，神采奕奕，最令網民驚嘆的是，成龍大哥頭髮烏黑濃密，完全看不出已是71歲的高齡。（Getty Images）

無視保鑣擋駕堅持簽名 暖心鼓勵留學生展巨星風範

這次米蘭之行，成龍除了因可愛舉動圈粉外，其私底下的親民作風更獲得一致讚賞。有幸運網民在社交平台興奮分享了偶遇大哥的窩心經歷。據該網民透露，當時鼓起勇氣上前索取簽名，身旁的隨行工作人員隨即以「有工作在身」為由擋駕婉拒。豈料成龍聽到後，竟霸氣地「無視」工作人員的阻攔，更爽快回應：「可以啊！我幫你簽呀。」在簽名完畢後，他更親手將紙筆遞回給粉絲，舉手投足間完全沒有國際巨星的架子，令粉絲大為感動。

成龍大哥十分友善為現場粉絲簽名。（小紅書截圖）

雖然已過古稀之年，但成龍依然活力十足。（小紅書截圖）

此外，現場亦吸引了不少在米蘭留學的華人學生圍觀。成龍不但來者不拒大方合照，更主動打開話匣子與年輕人閒話家常。當他發現其中一名圍觀女生是在當地讀書的留學生時，隨即展現出長輩般的關懷，親切詢問對方的家鄉背景。得知對方隻身在外求學，成龍即時豎起大拇指，暖心地向對方說了一句：「哦，加油！」這份突如其來的鼓勵，讓在場人士感受到這位影壇大哥的溫暖與隨和。

該留學生大讚成龍大哥「好溫柔好Nice」。（小紅書截圖）