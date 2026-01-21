「最強小三」五索爆創業辛酸遭馬生閂水喉　每年8位數要問銀行借

被網民封為「最強小三」的鍾睿心（五索）與坐擁百億身家的大生銀行主席馬清鏗（馬生）交往超過十年，感情穩定。雖然五索不時在社交平台分享與馬生的生活，生活無憂，但她近年積極開拓個人事業，代理骨膠原粉及轉運手繩等產品。她坦言想擁有自己的事業王國，不甘只做一名安守本分的「金絲雀」。

五索近年積極開拓個人事業，代理骨膠原粉及轉運手繩等產品。(ig@5kidsokma)

馬生反對創業一度「閂水喉」

近日五索於深夜開直播sell產品時，意外自爆豪門女友背後的辛酸。她透露馬生起初極力反對她發展代理生意，希望她能留在家中照顧五名仔女。為了阻止她，馬生更一度採取經濟封鎖，五索於直播中直言：「馬生『閂水喉』，咁我冇辦法啦，問銀行借錢，因為你做嗰啲代理需要好多錢，每做一樣代理，需要龐大嘅資金，一年講緊好多位數，下下都八位數以上，所以嗰陣冇錢咪問銀行借錢。嗰陣我係癲㗎，我唔理佢，單憑一個勇字，係咁問銀行借錢做呢啲代理返嚟，又覺得每個product都好受歡迎，第一個彈起就係骨膠原粉 。」

馬生反對五索創業一度「閂水喉」，希望五索能留在家中照顧五名仔女。(ig@5kidsokma)

兩人甜蜜睇學友騷

雖然生意上曾有爭拗，但無損兩人感情。早前五索在個人頻道新節目《五索波波池》，大談兩人房事，自爆66歲馬生體力驚人「晚晚嚟幾次」，更笑稱曾因次數太頻密而鬧交。最近兩人被捕獲現身張學友演唱會，66歲的馬生全場化身「小歌迷」揮動螢光棒哼唱。雖然五索對經典老歌不太熟悉，但依然全程陪同馬生。直至散場兩人才低調離開。

五索與馬生非常甜蜜。（IG@5kidsokma）

五索曾向裕美借錢

五索的創業之路曾鬧出不少風波，早前林作更特別召開記者會，林作透露五索曾向裕美借款十多萬港元，雖然事後已全數還清，但他亦力撐裕美，指若非真心想幫朋友，當時根本無需借錢給五索。

五索未紅前，經常跟裕美同林作一齊拍騎呢片。（IG圖片）