非常檢控觀丨游嘉欣銅鑼灣飛車勁刺激　完美Pat Pat獲讚狀態巔峰

由林志華監製、黎倩儀編審的全新劇集《非常檢控觀》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，日前於1月20日播出第二集，吳偉豪游嘉欣銅鑼灣鬧市飛車，獲網民讚拍出真實+新鮮感；游游著的七彩外套／皮褸＋百變白背心造型更獲讚青春無敵。



游嘉欣呢個出場型到。（官方提供圖片）

《非常檢控觀》（以下簡稱《非常》）第二集劇情講述，五鼠之一的白逸桐（游嘉欣飾），為了向已故好友頂仔（郭浩皇飾）報仇，卻埋鄧車堡（徐榮飾）搵線索，可惜卻事敗遭鄧車堡手下展熊飛（吳偉豪Ricco飾）追捕，二人騎著電單車在銅鑼灣馬路你追我逐，劇情畫面極盡刺激……

游游嘅「賣萌三式」真係好Sweet。（官方提供圖片）

除了游游，與游游組成「車房五鼠」的「鑽天鼠」盧方天（林浩文飾）、「徹地鼠」韓彰地（周百恩飾）、「穿山鼠」徐慶山（布樂文飾）、「翻江鼠」蔣平江（林智樂飾）同樣有很大發揮。（官方提供圖片）

非常檢控觀丨吳偉豪游嘉欣銅鑼灣鬧市飛車

游游與Ricco飛車一幕，獲網民大讚好睇又真實；雖然為了演員及拍攝安全等考量，場口既有實境拍攝亦有後期加工，但出來的效果卻未見違和與突兀，劇集監製林志華透露，相關場口足足花了至少兩天拍攝，相當大陣仗：「真正拍實景喺條街，係凌晨大約5點鐘就要去拍架喇！差唔多朝早7點前，就要拍到晒佢哋啲大Wide Shot，時間都好緊逼。呢場戲拍嘅時候實際係唔危險嘅，其實我哋有好多車都係畫上去嘅，至於（喺車群入面）穿插嘅場口，嗰幾架車都係我哋自己嘅，唔會喺其他人啲車度穿插，再加上現場有武指同替身，所以係安全嘅。」

游游與Ricco飛車一幕，獲網民大讚好睇又真實。（官方提供圖片）

呢個電單車追逐戲唔單止拍得好睇，仲要拍得好安全，讚！（官方提供圖片）

非常檢控觀丨游嘉欣白滑肌膚+美臀獲激讚

第一集《非常》，有吳偉豪火力全開；來到第二集，則由Ricco CP游嘉欣接力大晒驕人美好身段，當晚一幕除住衫大步走進車房一幕；再加上向「車房四鼠」耍冧時的可愛「賣萌三式」，成功令人留下深刻印象。

Ricco同游游呢個CP，網民幾受落。（官方提供圖片）

為了配合劇中「烈女」人設，游游全程白背心（仲要唔同款式，相當有心思）配搭不同鮮艷顏色的外套，再下搭短打＋斜孭袋，大晒青春本錢，性感得來又有點中性，相當突出！第二集游游「炒車」一幕，完美的Pat Pat線條亦吸引了網民的眼球，大讚游游擁有「完美Pat Pat」，加上游游在劇中因穿得相對涼爽，經常展示一身白滑美肌及完美腰線，獲網民大讚登「狀態巔峰」！

游嘉欣白滑肌膚+完美的Pat Pat線條，網民激讚狀態巔峰。（官方提供圖片）

游游嘅斜孭袋都掀起咗一番熱話。（官方提供圖片）

非常檢控觀丨游游曾笑言自己「穿衣顯肥、脫衣顯瘦」

其實游游之所以擁有如此完美身形，全靠日子有功。游游曾於接受官方訪問時透露，至今已坐擁約八年Gym齡：「我本身都有一個好規律嘅運動模式，即係可能一個禮拜做兩日Gym、跟住再做啲Cardio或者打吓Tennis咁。我係穿衣顯肥、脫衣顯瘦嘅人嚟，我一着少啲衫，啲人就會話：『咦，原來你都幾瘦喎！』」