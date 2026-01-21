肥媽燜豬手突自爆讀書時曾遇「真．鹹豬手」：當年一鎚打落去

視后龔嘉欣（Katy）2024年尾／2025年頭憑主持《在家宴客50道菜》贏盡好評；相隔一年，「廚娘」Katy載譽歸來主持一共十五集的綜藝節目《在家宴客60道菜》（以下簡稱為《60道菜》），逢周一至周五晚10點半翡翠台播映。

相隔一年，「廚娘」龔嘉欣載譽歸來主持一共十五集的綜藝節目《在家宴客60道菜》。（公關提供）

精選十二道宴客菜

今晚（21日）起播出的第3-5集《60道菜》，合共教授12道宴客菜，分別有：葡式燜豬手、龍鬚炸金蠔、粉絲蒸蟶子、川弓天麻燉大魚頭湯、烏魚子蝦仁蜜豆燜蛋、陳皮滷水獅頭鵝、鴛鴦剁椒韭蔥雞、豬油渣臘味芋頭煲仔飯、蘿蔔半煎煮鯧魚、鵝肝金荷包、焦香南瓜煲，以及西洋菜濃湯佐香煎紅鱸魚。第3集至第5集將繼續有實用性高的烹調小撇步大發送，包括提升蟶子鮮味大法、滷鵝原隻入味秘訣、及「凍油魚肉免黐底秘技」，萬勿錯過。

嘉欣化身最萌「試食員」

本身亦是煮得之人的嘉欣，在節目中除了兼顧主持及「名廚助理」兩樣要務外，還兼任「試食員」；搞笑的是，雖然已「奉旨試吃」，但心急為食的嘉欣，永遠未等指令就「先吃為快」，而且「為食樣」更是可愛爆燈！

繼續有龔嘉欣的吸睛「廚娘」Look。（公關提供）

肥媽傳授「獅吼功」嚇退色狼

嚟緊三集亦繼續搞笑互動多多，其中許美德分享「潮洲的味道」—有消滯作用的菜脯油時，嘉欣即搞笑「搲油」，豈料卻遭許美德「警誡」咪亂咁問人攞油：「潮州人老菜脯係攞嚟相親架，你唔好立亂問人攞老菜脯。」搞到嘉欣當場爆笑兼忍不住擰轉頭。另出名健談的肥媽，燜豬手期間與嘉欣提及讀書時曾遇過「真．鹹豬手」，並繪形繪聲找來嘉欣示範當時情景，以及「肥媽式高分貝獅吼功」，保證過癮。

嘉欣同肥媽講「鹹豬手」經歷。（公關提供）

肥媽話自己當年一鎚打落「鹹豬手」度，好勇猛！（公關提供）

15集速成60道賀年菜

《60道菜》滙集了5大名廚，包括精通中國八大菜系、曾於世界各地頂尖餐飲集團掌廚的邵德龍、香港著名飲食集團最年輕大廚，楊枝甘露及XO醬原創人黃永幟；現職全球獲奬最多的中菜品牌之一，並掌管香港、亞洲、美加、中東等地區業務的李文星、專注研究潮州菜長達三十多年的許美德、以及新加入節目的人氣西廚「瑞士秋生哥」Jacques Kagi（祈積奇）；5大名廚將與2位「星級煮人」李家鼎及肥媽，輪流上陣教授獨門烹飪秘訣及多款精緻又簡單的宴客 菜式，讓觀眾在短短15集節目時間「速學速成」60道宴客菜迎接新年。

嚟緊三集會有四大名廚教大家煮好餸。（公關提供）

