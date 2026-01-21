《黑澀會》美眉驚爆流產噩耗　IG鬆口淚揭懷孕10週因一異常致胎停

可青曾在《我愛黑澀會》擔任班底，以5人女團「Twinko」之姿出道，她2023年底答應男友求婚，隔年舉辦婚禮正式結為夫妻，她在電視上露臉的次數也慢慢遞減，轉而經營自媒體，分享彩妝、穿搭知識。



她最近在IG上開放網友Q&A問答，被問及生子一塊，她首度鬆口曾懷孕近10週，但最終胎停流掉，讓人大吃一驚。

可青透露去年懷孕流產。（Instagram@ke_ching422）

可青結婚1年多，從未吐露做人計畫，有粉絲便在IG上詢問：「有計畫當媽媽嗎？」她表示一直以來都以順其自然為主，並揭開傷疤並附上落淚的表情符號，表達傷心痛苦：

去年原本有寶寶，但在9、10週的時候，因為染色體異常所以胎停了。

不過她轉念一想：「現在會先以把身體照顧好為主，我相信寶寶會再回來。」以正向態度面對。

可青在2023年平安夜期間與男友赴日旅遊，男方假借交換禮物名義，在玩具盒中偷藏戒指，可青打開後喜悅不勝，眼眶濕潤說道：「I say yes（我說好）.」證實升格為準人妻，也成了團內首位結婚的成員，而婚禮當天，張語噥、徐凱希等Twinko成員組成伴娘團出席，場面盛大風光。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】