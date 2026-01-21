資深女星胃癌四期7年又患糖尿病前期　忍痛推戲邀約：順序要放對

台灣女星唐玲2019年罹患胃癌四期，切除2/3面積的胃部、膽囊，摘除子宮、卵巢，無數次在鬼門關前徘徊，唐玲又因體內已經胃腸改道，導致血糖亂竄，糖化血色素數值高達6.0，進入糖尿病前期。



唐玲表示，因健康與生命有限，選擇暫時拒絕戲劇邀約，期待能順利考取證照、鍛鍊身體，未來有機會重返戲劇舞台。

唐玲2019年罹患胃癌四期，無數次在鬼門關前徘徊，近來又發現進入糖尿病前期。（FB@唐玲Linh Linh）

唐玲對抗胃癌 管理飲食特別小心

面對健康壓力，唐玲選擇積極進修，目前正準備高階健康管理師證照考試。她表示，「考證照和一般學習不一樣，要背進身體裡，要滾瓜爛熟，才不會被考倒。」

唐玲也談及童年時期，因家庭需照顧爺爺、奶奶，小學三年級便負責買菜煮飯，父親對其學業成績從未表揚。她直言，「現在才懂，不是我不夠好，是他沒有能力栽培我，那是失能家庭的日常，也是童年的重量。」

唐玲透露，過去努力向前，是為了證明自身價值，卻忽略了真正的需求。直到經歷重病，她才領悟：

快樂健康是最重要。

她指出，「沒人栽培靠自己栽培，自己的人生自己負責，脫軌了就回來，方向先對方法再學。」為專注準備證照，她拒絕1個戲劇邀約，強調：

不是不想演，不是不珍惜舞台，只是懂得生命有限，順序要放對。

