非常檢控觀丨何廣沛演渣男Idol獲讚盛世美顏　更PUA陳曉華致流產

TVB全新劇集《非常檢控觀》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映。1月21日晚一集中，「現代陳世美」何廣沛演「PUA偶像渣男」入型入格，獲網民讚盛世美顏：「顏值超出預期」；「整容前」吳展驊與激減後何廣沛「神撞神」震撼網民，監製更大爆展驊與陳曉華拍談情戲需何廣沛心理輔導。



大家大讚廣沛好有Oppa Feel。（官方提供圖片）

非常檢控觀丨何廣沛狠心致陳曉華流產

《非常檢控觀》（以下簡稱《非常》）昨晚（21日）播出一集，繼續是由何廣沛及陳曉華領銜主演、獲網民稱為「現代版陳世美與秦香蓮」的單元故事。因為種種蛛絲馬跡，「滅罪鐵三角」包希仁（馬德鐘飾）、公孫珀（賴慰玲飾）及展熊飛（吳偉豪飾）認定新彌Sammy（何廣沛飾）就是湘言（陳曉華飾）老公文貴利（吳展驊飾），就在著手調查之際，湘言忽然自首認非禮，原來是Sammy背後發功，利用「煤氣燈效應」PUA湘言，令湘言陷入自我質疑及內疚中……另一邊廂，「滅罪三人組」著力調查Sammy過去，透過聲紋及身份證明文件反覆查證Sammy身份，期間驚揭湘言之前在港流產一事，幕後黑手極有可能就是Sammy／文貴利！

何廣沛首演渣男都好入型入格。（官方提供圖片）

非常檢控觀丨何廣沛PUA對白句句精彩

其實自「現代版陳世美與秦香蓮」單元播出後，網上好評不絕，除了高潮迭起兼無限反轉的劇情令網民／觀眾看得肉緊，陳曉華的出色演繹、何廣沛的盛世美顏及入型入格，以及吳展驊與何廣沛「神撞樣」均引發不少熱話。當晚Sammy PUA湘言一幕，對白確是相當入肉：「你為咗當我係你老公，幾唔合理嘅事都當睇唔到，幾夾硬嚟都要兜通佢」、「今次破例見你，係念在你太愛我，先會做出啲咁嘅錯事」、「其實你咁愛我，你有冇諗過公開話我係你老公，對我嘅事業有咩負面影響」、「你咁樣做係愛老公嘅表現咩？你唔覺得自己有啲自私？」技巧地將所有責任推給湘言之餘，全程望著湘言的眼神更滿是同情及不解，成功令湘言反過來怪責自己……

當晚Sammy（何廣沛）PUA湘言（陳曉華）一幕，對白確是相當入肉。（官方提供圖片）

Sammy技巧地將所有責任推給湘言之餘，全程望著湘言的眼神更滿是同情及不解，成功令湘言反過來怪責自己。（官方提供圖片）

非常檢控觀丨何廣沛獲讚無敵童顏

對於何廣沛首演「Idol渣男」，網民有讚冇彈，大讚演韓國偶像的廣沛「顏值超出預期」兼擁無敵童顏：「想大嗌oppa！」、「頂流Oppa（心心眼）」、「想說......何廣沛你太帥了！演的好好」、「演得很真實，就是idol」、「你說他是韓國偶像我都會相信」、「沛沛仲靚過女人」、「原來何廣沛今年37歲，但Keep到似十八廿二」。對於樣子正氣的廣沛首演渣男，網民亦大感驚喜：「第一次睇床寶做渣男很驚喜」、「現代版陳世美演得不錯喔」、「演得不錯，很渣男」。

為咗令曉華承認非禮，廣沛絕對係不擇手段。（官方提供圖片）

對於首演渣男，廣沛受訪時笑言「零顧慮」：「Sammy面嗰浸唔係太衰，但底嗰浸就真係衰到貼地，所以演起上嚟唔需要顧慮太多，即係唔需要渣到出汁，我主力係做番啲睇落去好似好無辜嘅感覺。」並預告Sammy最終極有機會被觀眾鬧爆：「觀眾最後應該都接受唔到呢個渣男，因為真係壞事做盡，抵佢有報應嘅！」

陳曉華嘅喊戲，真係我見猶憐。（官方提供圖片）

談到首度在劇集獻聲，並因而擁有首支個人單曲，廣沛坦言是「考牌」，並笑言首次錄音過程遭監製一再指正：「監製好好特登寫咗一首全新嘅歌《懲人淚》畀我，我記得第一次入錄音室，淨係得MMO同埋歌詞，完全唔知道點唱。自己喺屋企Prepare嘅所有嘢，去到錄音室要由頭嚟過，監製全部都唔要，逐粒音叫我點錄我就點唱，所以過程好迷茫好Lost，唔知道出嚟效果係點。」對自己歌藝不是太有信心的廣沛，透露當知道《懲人淚》最終變成《非常檢控觀》插曲，難免有點擔心，並笑言「希望大家高抬貴手」：「始終唱歌唔係我強項。」

何廣沛自揭首入錄音室遭監製「逐粒音糾正」 。（官方提供圖片）

非常檢控觀丨監製安排吳展驊陪何廣沛錄音勁細心

這個單元另一經典位，是整容前的文貴利（吳展驊）與整容後的Sammy（廣沛）「神撞樣」，亦令不少網民嘖嘖稱奇，並大讚《非常》選角用心。據知為了讓二人演出同步感，林志華不但安排二人於開拍前見面溝通了解兼夾歌，還讓展驊探廣沛班學習對方唱歌時的神韻。林志華笑言為了幫助展驊與陳曉華拍攝談情戲時，特別安排廣沛為對方進行心理輔導，對此廣沛笑言：「因為我同陳曉華好熟啫……我都驚展驊怕醜，就好似我當日《新聞女王》對住佘詩曼咁，所以我都盡量同佢分享自己嘅經驗。」至於吳展驊受訪時，則透露為了演好某些特定角色，一直有刻意保持瘦削身形，相當專業。

為咗令吳展驊同陳曉華拍談情戲時冇咁膽怯同怕醜，何廣沛暖心分享自身經驗。（官方提供圖片）

為咗令到大家更同步，林志華安排廣沛同展驊事前特登約出嚟傾偈。（官方提供圖片）

廣沛是次雖然只是單元主角，但發揮及挑戰位絕對不少；劇情關係，展驊劇中全程要「滅聲」演出、並由廣沛事後配回對白，對此，廣沛直指有難度：「要配合人哋講嘢嘅節奏真係非常困難，始終（自己）唔係專業嘅配音員。我之前上過《好聲好戲》（配音真人騷），覺得配音員真係好叻，但我真係冇咁叻，所以配音嗰陣係無數嘅NG，呢啲功力真係冇捷徑。」