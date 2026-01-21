非常檢控觀丨陳曉華半分鐘自言自語演活棄婦　癲喪認夫胸襲何廣沛

TVB全新劇集《非常檢控觀》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映。1月20日晚播出第二集，陳曉華半分鐘「自言自語」落口供＋癲喪認夫場口，晒多層次複雜情緒演技再獲肯定，劇中初戀長髮Look VS馬尾棄婦Look更帶來極大反差。



陳曉華Hera半分鐘「自言自語」落口供＋癲喪認夫場口晒多層次複雜情緒演技。（官方提供圖片）

非常檢控觀丨陳曉華癲喪認夫胸襲何廣沛

第二集的《非常檢控觀》（以下簡稱《非常》），爽快地結束了首個單元，即開出耐人尋味、且追看性十足的第二大單元，網民稱之為「現代版陳世美不認妻」。劇情韓國偶像陳新彌（何廣沛飾）來港開簽唱會，當他獻唱新曲《懲人淚》時，台下一名叫秦湘言（陳曉華飾）的女子，不但全程癡迷地含著淚凝望新彌，及後還在台上公然將新彌推跌兼喪摸新彌胸部……湘言事後被告非禮，但她堅稱新彌其實是他老公，但新彌卻全盤否認，事件鬧出羅生門……

何廣沛飾演的韓國偶像陳新彌。（官方提供圖片）

陳曉華飾演的秦湘言，全程癡迷地含著淚凝望新彌。（官方提供圖片）

當晚陳曉華（Hera）雖然只有半集戲份，但卻相當精彩搶戲！Hera一出場，飄忽／左右晃動的眼神＋碎碎唸的嘴巴即成功吸引人注意力，加上盡是回憶的淚眼，時而癡迷、時而發呆、時而傻笑的狀態，配以一股不能言喻的楚楚可憐感及強大的壓抑感，成功再以演技折服網民。而在該場短短的「認夫」場口，Hera還演出了極大反差感，當成功上台靠近新彌後，Hera先是開心地bling bling眼企圖相認，可惜當新彌冷漠兼零反應時，Hera隨即陷入失望夾雜著依然盼望的狀態，我見猶憐。

陳曉華一出場，飄忽／左右晃動的眼神＋碎碎唸的嘴巴即成功吸引人注意力。（官方提供圖片）

陳曉華上台後逼切咁希望何廣沛記得番自己，但當何廣沛冷漠兼零反應時，陳曉華隨即陷入失望夾雜著依然盼望的狀態，我見猶憐。（官方提供圖片）

之後，Hera在緊接的落口供場口，再度投放了「演技震撼彈」。當展熊飛（吳偉豪飾）準備就非禮罪盤問Hera時，Hera忘我地自言自語的狀態亦相當好戲：「佢點解要扮唔識我，我係佢老婆嚟架嘛，唔通失咗憶？」、「佢一定係鬼上身」，全程失晒魂之餘，說到回憶部分更會夾雜甜笑：「把聲係佢，笑容都係佢」，完全演活了角色對新彌夾雜滿滿的愛＋思念＋疑惑＋難以置信的心理狀況；而當說到自己肯定沒有認錯老公時，Hera無論眼神或是語氣均夾雜著堅定，100%準確拿捏了角色不同場口的層次感，難怪獲網民大讚演技有保證：「林澄（《金式森林》）演技真係好！」

喺囚車上有啲徬徨。（官方提供圖片）

陳曉華多番胡思亂想後，竟然擔心起何廣沛上嚟。（官方提供圖片）

非常檢控觀丨初戀長髮Look VS馬尾棄婦Look

除了以上兩大場口，Hera亦演活了秦湘言被拋棄前後的不同。被拋棄後的湘言憂傷、壓抑、自我質疑又落寞，一看就是歷盡滄桑；但當劇情Flashback至新彌與湘言初遇的浪漫一幕，Hera長髮look望落稚氣又脫俗，相當有初戀感覺。