保良局周年慈善餐舞會鄧麗欣畫作拍賣籌20萬　何猷亨宋宛穎合唱

保良局昨晚（22日）於灣仔君悅酒店宴會大禮堂舉行一年一度的《保良局周年慈善餐舞會》，邀得律政司司長林定國先生, GBS, SC, JP蒞臨主禮，並由保良局副主席譚毓楨博士擔任節目籌委會主席，以及保良局總理張馨玲女士, MH及總理鍾偉棠先生擔任節目籌委會聯席主席。善款收益將用作支持保良局轄下超過三百個服務單位的經費，以推動慈善工作。

保良局昨晚於灣仔君悅酒店宴會大禮堂舉行一年一度的《保良局周年慈善餐舞會》。（公關提供）

何芷韻主席致辭

保良局主席何芷韻太平紳士於晚會致辭時感激在座嘉賓及社會各界的鼎力支持，並分享本局一直致力發展多元化服務，以務實態度緊貼市民所需，在危急時刻與市民共渡時艱。例如不久前發生的大埔火災事故，本局仝人迅速行動，與相關部門緊密協作，為受影響居民提供即時支援。而董事會成員亦親身與居民交流，了解他們的需要。

保良局主席何芷韻太平紳士於晚會致辭時感激在座嘉賓及社會各界的鼎力支持。（公關提供）

鄧麗欣親筆畫作籌得20萬

節目籌委會主席暨保良局副主席譚毓楨博士表示，回望保良局在過去147年來，一直透過多元化的服務，深入每個需要幫助的生命，為他們帶來希望。譚副主席亦分享於保良局為受災難及有需要的基層市民服務的體驗，讓她領悟到關懷與希望，必須從心出發，以生命影響生命。此外，她又多謝彭健新先生及一眾歌手於餐舞會帶來的精彩演出，以及《中年好聲音》義工大使早前親身探訪本局服務單位，並透過分享他們勇敢追夢的故事，啟發年輕一代，並以真摯互動溫暖長者與基層人士。譚副主席亦特別鳴謝鄧麗欣捐出其親手繪畫畫作《芬蘭的冬夜The winter night in Finland》作慈善拍賣。作品當晚為保良局籌得港幣20萬元善款，為基層市民帶來更多幫助。節目籌委會聯席主席暨保良局總理張馨玲女士, MH及總理鍾偉棠先生指是次晚宴的行政費用已由保良局董事會全數贊助，善款將全數用於各項關愛扶弱的工作，回饋社會，希望各位善長能慷慨解囊，支持保良局的善業和服務。

鄧麗欣捐出其親手繪畫畫作《芬蘭的冬夜The winter night in Finland》作慈善拍賣。（公關提供）

鄧麗欣作品當晚為保良局籌得港幣20萬元善款。（公關提供）

中年好聲音成員力撐保良局

晚會節目豐富、氣氛熱鬧，包括《中年好聲音》義工大使周吉佩先生、劉洋先生、李金凱先生及龍婷女士演繹經典歌曲及分享他們勇敢追夢的生命故事。其中，周吉佩分享早前前往保良局探訪住局兒童，與他們一同繪畫、共度溫暖午後的經歷。他表示在過程中深受感動，並認為「生命影響生命」，期望透過陪伴與交流啟發和鼓勵下一代；劉洋則表示，他早前在保良局曹貴子動感青年天地與一班追逐夢想、熱愛音樂的青年合唱交流，令他憶起年輕時玩音樂的模樣，特別有共鳴。

《中年好聲音》義工大使周吉佩先生演繹經典歌曲及分享他們勇敢追夢的生命故事。（公關提供）

何猷亨宋宛穎獻唱《必殺技》

作為晚會焦點的慈善獻唱環節亦吸引在場人士踴躍參與，包括何芷韻主席、周吉佩先生、保良局莊啟程預科書院邱萬光校長偕同學生攜手合唱保良局147週年主題曲《愛在星光中》；李文斌先生MH, JP與李金凱先生合唱《甲乙丙丁》；譚毓楨副主席、劉洋先生與一眾善長合唱《倔強》；以及何猷亨副主席與大會司儀宋宛穎小姐合唱《必殺技》等等。大家不遺餘力為慈善獻聲。所有善款收益將撥充保良局各項服務發展經費，讓更多有需要的人士得到適切幫助。