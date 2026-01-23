「第一美胸」近親病重　婚禮改低調擺家宴：不穿婚紗不收禮金

有「內地第一美胸」之稱的35歲內地女星徐冬冬，自2024年宣布與大她15歲的資深港星尹子維（Terence）訂婚，原本定於今年2月26日在女方家鄉哈爾濱補辦一場盛大的世紀婚禮。然而，喜事臨門之際卻傳來變數，兩人在1月21日突然透過微博發出緊急聲明，宣布因突發家庭變故，決定將籌備已久的婚禮儀式「緊急煞停」，改為一切從簡。



35歲內地女星徐冬冬以平面模特出身，被封為「內地第一美胸」，2024年和大15歲演員尹子維訂婚。

撫養恩親病情告急 全家決定以家人為重

尹子維在聲明中沉重地透露，徐冬冬家中一位德高望重的近親長輩病情突然惡化，情況一度危急。據悉，該名長輩自幼便撫養徐冬冬長大，兩人感情深厚，對冬冬而言猶如再生父母。面對至親在生死邊緣掙扎，徐冬冬心急如焚，全家人經商議後達成共識，認為百行孝為先，現階段必須將家人的健康放在首位，故決定暫緩原本鋪張的婚禮籌備工作，全心全意陪伴長輩度過難關。

（徐冬冬微博）

（徐冬冬微博）

婚紗夢碎改穿便服 慰藉粉絲日後補辦

雖然原定的2月26日日子不變，但形式卻有天淵之別。兩人決定將原本的大型公開婚禮取消，改為一場僅邀請至親好友出席的溫馨家庭聚餐，地點依然維持在哈爾濱。為了尊重病重的長輩及保持低調，徐冬冬屆時將不會披上夢幻婚紗或禮服，現場亦不設任何慶祝儀式。更難得的是，這對新人堅持「不收禮金（人情）」，只求與至親吃一頓安樂茶飯。

（徐冬冬微博）

對於這場「留憾」的婚禮，愛妻心切的尹子維向外界派定心丸，承諾待該名長輩身體康復後，定必會「好好準備婚禮儀式」，確保會在適當時候為老婆補辦一場體面且圓滿的婚禮。雖然儀式取消，但徐冬冬仍不忘回饋一直支持他們的粉絲，她宣布將會向哈爾濱當地的網民贈送「尹子維徐冬冬特別版飲料」，希望在艱難時刻仍能與大家分享一份簡單的喜悅與心意。

（徐冬冬微博）