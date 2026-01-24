曾憑一條連身裙吸粉千萬　KOL患淋巴瘤化療求醫嘆：從未咁怕死過

曾憑一條身穿「藍色戰袍」短片在抖音一夜爆紅，獲網民封為「純欲天花板」的千萬級網紅（KOL）「一栗小莎子」，自2024年官宣榮升人母後，生活看似美滿幸福。然而，這位人氣女神近日卻透過社交平台披露健康亮起紅燈，其分身賬號更透露疑似患上淋巴瘤（淋巴癌）並需進行化療，消息一出隨即震驚全網，大批粉絲紛紛湧入留言表示擔憂。



留學碩士靠藍裙創流量神話

對於不少內地網民而言，一栗小莎子這個名字代表著短視頻界的一個神話。早年曾留學日本並取得碩士學位的她，起初以分享日系穿搭及日本文化為主，定位較為小眾。

命運的轉捩點出現在數年前，她身穿一條剪裁貼身的藍色針織連身裙（後來被網民戲稱為「藍色戰袍」），隨著音樂輕輕搖擺。憑藉其甜美的笑容與凹凸有致的身材，一栗小莎子的這條影片瞬間在抖音等平台引爆流量，讓她一夜之間漲粉數百萬，更被封為當時的「純欲天花板」（意指兼具清純與性感）。此後一栗小莎子穩坐頭部網紅交椅，並於2024年完成了結婚生子的人生大事，轉型為時尚辣媽。

咳嗽肋骨痛求醫無果 自揭疑患淋巴瘤

據悉，這場健康危機早於2025年尾已現端倪。當時一栗小莎子開始持續出現咳嗽及肋骨劇痛等症狀，起初她以為只是普通毛病，曾嘗試依賴中藥調理及針灸治療舒緩痛楚，惟效果一直未如理想，病情更反覆未癒。

直至2026年1月7日，一栗小莎子在主帳號曬出在醫院接受檢查的畫面，並語重心長地寫下感言：「當了媽媽以後，從來沒有這麼怕死過。」字裏行間充滿對年幼孩子的牽掛與恐懼。

她同時以過來人身份呼籲粉絲要愛惜身體：「好好吃飯、睡覺，不要熬夜，少想不開心的事。」與此同時，她在其分身帳號（小號）中更直接公布了驚人消息，指自己疑似患上了淋巴瘤，令網民極為震驚。

化療前食大餐壯膽 以「打怪升級」喻抗癌

隨著病情發展，一栗小莎子亦不得不面對現實接受治療。1月20日，她在分身帳號發文透露心聲：「化療前想去吃一次朱富貴（火鍋店）」，間接證實了病情已發展至必須進行化療的階段。

而在1月22日，一栗小莎子上載了一段温馨的全家福影片，並樂觀、堅強地留言寫道：「我要去打怪升級啦。」這句充滿正能量的說話，被外界普遍解讀為她即將入院進行「抗癌」治療的隱喻。昔日憑絕美外貌驚艷全網，如今卻要面對生死考驗，不少網民都為這位年輕媽媽集氣，希望她能如遊戲般戰勝病魔，早日康復。