延禧攻略古裝女神疑結束14年婚姻：不願困在死水　將作出人生選擇

曾演出《延禧攻略》「魏瓔寧」、《知否知否應是綠肥紅瘦》「余嫣然」等熱門劇集的40歲大陸女星鄧莎，去年與老公路行攜手參加婚姻紀實觀察真人秀《再見愛人》第5季，真實呈現夫妻間的冷暖與隔閡，引發觀眾熱烈討論。



近日，隨著節目正式畫下句點，鄧莎在微博發表長文，坦言自己將「告別過去」，遵從內心做出下一個人生選擇。這番充滿深意的發言，被廣大網友解讀為這段長達16年的感情已正式走向終局。

鄧莎在《延禧攻略》中飾演「魏瓔寧」（《延禧攻略》劇照）

16年相伴抵不過「不適配」 坦言婚姻淪為「一潭死水」

鄧莎在長文中感性回顧了與路先生相處的時光。兩人相伴16載，婚姻即將邁入第14年，見證了彼此從起步到成功的過程。路行從第一家公司做到企業上市，而鄧莎則在育兒與事業間辛苦平衡：「一邊哺乳一邊紮根劇組拍戲。」

儘管在外人眼中是事業有成的家庭，鄧莎卻剖析了婚姻內部的空洞。她透露，除了孩子這個共同聯結，夫妻倆在事業、社交、資產等領域始終保持高度獨立：「做任何決定，無需彼此參與，也不必尋求對方建議。」這種極致的獨立，最終導致了溝通的匱乏與代溝的加深。鄧莎直言，自己不願再困在「一潭死水」中，做那個不被看見、默默掙扎的人。

「中年空巢」成導火線 孩子出國後再無避風港

文中提到一個令許多中年夫妻共鳴的觀點——「中年空巢夫妻生活」。鄧莎坦言，過去因為孩子年幼，她刻意忽略了夫妻間的訴求與隔閡，將兒子「大麟子」視為維系家庭完整感的橋樑。

然而，隨著孩子日漸長大，即將出國寄宿求學，這份聯結即將弱化，潛藏的恐慌便隨之而來。鄧莎意識到，當孩子離開後，夫妻之間懸而未決的問題將再無迴避餘地。她感謝節目中的專家與旁觀者，讓她看清了這段關係的本質：

無關對錯，只關適配。

堅持經濟獨立：女性最珍貴的立身之本

鄧莎還在文中特別強調了女性獨立的重要性。她提到，雖然家庭開支由雙方分擔（先生負責日常與學費，她負責旅遊與個人開銷），但她始終堅守事業。她堅定地表示：

擁有獨立的賺錢能力，不是依附的底氣，而是掌控自我人生的安全感，是女性最珍貴的立身之本。

鄧莎認為，40歲並非歲月的終點，而是人生的轉折點。她學會了不再試圖改變他人，而是調整自己、掌控方向。文末，她寫下「告別過去，我願打破現有僵局，遵從內心做出屬於自己的下一個人生選擇」，字裡行間透出揮別舊情的決絕與勇氣。

網友反應：心疼也支持

消息一出，隨即登上熱搜。不少網友表示支持鄧莎的決定，認為「清醒的離開比消耗的維持更體面」，也有粉絲留言祝福：

「大麟子的媽媽，以後要為自己而活。」



從螢幕上溫婉的古裝女神，到現實中勇於打破婚姻僵局的獨立女性，鄧莎用這趟「旅程」為自己的中年生活開闢了新篇章。至於這份「下一個選擇」是否如外界所測為正式離婚，鄧莎未明確回應。

