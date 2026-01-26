「星女郎」再遭爆料做小三事件被翻出　曾合作律師涉嫌匿名威脅

內地女星張雨綺曾在2024年被前夫袁巴元的前妻葛曉倩指控做小三插足婚姻和代孕。近日有關「葛曉倩遭匿名電話威脅案」調查結果出爐，事件再度引發全網轟動，張雨綺被指代孕、小三事情再被翻舊帳。

張雨綺曾在2024年被前夫袁巴元的前妻葛曉倩指控插足和代孕。（網上圖片）

恐嚇案真相：律師變聲致電威脅

2024年10月，葛曉倩發文稱自己爆料張雨綺做「小三」後接到了陌生電話威脅，最近警方查明真相。威脅者證實為孫姓及範姓兩名律師，對方曾透過變聲器報出葛及其家人的私人住址，語帶威脅要求其「好好保重」。兩名律師在道歉信中竟聲稱相關細節是「猜測所得」並且表示不認識張雨綺，被葛曉倩在微博發文狠批。

葛曉倩公佈自己曾遭匿名電話威脅的調查結果，威脅者證實為孫姓及範姓兩名律師。（微博@葛曉倩Qchan）

孫姓及範姓兩名律師的道歉信竟聲稱威脅葛曉倩的相關細節是「猜測所得」。（微博@葛曉倩Qchan）

恐嚇者與張雨綺關係深厚

事件的核心疑點在於，其中一名孫姓律師的律所簡介標明「為某一線女星提供公關及輿情監管服務」，且有網友發現他曾與張雨綺於2019年共同錄製綜藝《各位游客請注意》。雖然葛曉倩語帶諷刺地稱「某女士非一線，應無關聯」，但網民質疑律師的恐嚇動機與張雨綺脫不了關係。

孫姓律師的律所簡介標明「為某一線女星提供公關及輿情監管服務」。（微博@葛曉倩Qchan）

代孕插足事件再被翻舊帳

隨著律師案調查結果曝光，張雨綺於2024年被爆出的「代孕插足」黑料再次成為熱搜。葛曉倩曾爆張雨綺是「小三」插足她與袁巴元的關係。也公開過經公證的張雨綺的美國代孕合同；其子女護照更顯示出生日期分別為2017年7月與10月，相差僅三個月，完全違背妊娠常規。葛曉倩曾公開叫陣，質問張雨綺一直以來聲稱的出生證明是否存在，並挑釁道：「今天敢晒嗎？」

葛曉倩曾爆張雨綺是「小三」插足她與袁巴元的關係。（網上圖片）

葛曉倩指控張雨綺代孕，公開過經公證的張雨綺的美國代孕合同還有其子女護照更顯示出生日期分別為2017年7月與10月，相差僅三個月，完全違背妊娠常規。（網上圖片）

遼視春晚惹火：踢走閆學晶換成張雨綺

張雨綺加盟遼寧衛視春晚引發全網抵制。據悉，遼寧衛視此前疑因閆學晶「炫富」而取消其節目，卻轉頭找來炫富更甚、曾在直播中直言「699元買不了一雙襪子」的張雨綺「臨時加塞」，被網民質疑是公然挑釁公眾底線。加上張雨綺早前曾「內涵」過于適，此次兩人竟要在遼視春晚同台演出，令抵制情緒更加激烈，大批網民湧入官微留言抵制。