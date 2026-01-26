39歲女星抱人BB自嘲想「老笠」　曾遇渣男被迫當第三者現隨緣等愛

港姐出身的TVB當家花旦高海寧（高Ling），近年憑藉台慶劇《新聞女王》中飾演霸氣主播「許詩晴（Cathy）」一角人氣急升，不但以此角勇奪《萬千星輝頒獎禮2023》的「最佳女配角」，更讓她被外界一致看好為「未來視后」。鏡頭前的高Ling多演強勢或性感角色，但鏡頭後的她卻擁有一顆溫柔的心。日前她在社交平台上載了一輯與小女孩玩耍的溫馨片段，罕有流露出母愛氾濫的一面，瞬間被這位小女孩徹底「溶化」！



想「老笠」友人女兒 抱B手勢獲讚專業

日前（1月24日）高海寧分享了一系列充滿愛的影片和照片。片中可見，她正抱著一位年約兩歲的小女孩，平日在職場拼搏的女強人瞬間化身溫柔保母。值得一提的是，高海寧抱B的手勢相當純熟，期間更與小女孩頭貼頭親密「傾偈」，畫面極之有愛。

片中可見，高海寧正抱著一位年約兩歲的小女孩，平日在職場拼搏的女強人瞬間化身溫柔保母。（IG@sammkoling）

值得一提的是，高海寧抱B的手勢相當純熟，期間更與小女孩頭貼頭親密「傾偈」，畫面極之有愛。（IG@sammkoling）

小女孩亦表現得十分乖巧，不停把玩高海寧的外套衣領，又向對方揮手，逗得高海寧笑得見牙唔見眼，臉上掛著一副「有女萬事足」的幸福模樣。她更搞笑地在帖文中寫道：「想老笠人哋個女系列」，可見她對小朋友的喜愛程度。

女孩亦表現得十分乖巧，不停把玩高海寧的外套衣領，又向對方揮手，逗得高海寧笑得見牙唔見眼，臉上掛著一副「有女萬事足」的幸福模樣。（IG@sammkoling）

高海寧更搞笑地在帖文中寫道：「想老笠人哋個女系列」，可見她對小朋友的喜愛程度。（IG@sammkoling）

自認難追曾遇情傷 收花卻嘆沒男人送

雖然事業正如日中天，但高海寧的感情生活至今仍是一片空白。自認「難追」的她，最為人熟知的一段情是2015年被爆戀上「音樂才子」鄧智偉，兩人甚至一度傳出同居，惟這段維持了5年的地下情最終無疾而終。高Ling曾在節目中罕有剖白內心世界，自爆過去曾遭前男友背叛，更在不知情下慘成「第三者」：「每次都被人搶（男友）」，這番話當時被外界解讀為疑似暗指舊愛「偷食」，令人心痛。

自認「難追」的高海寧，最為人熟知的一段情是2015年被爆戀上「音樂才子」鄧智偉，兩人甚至一度傳出同居，惟這段維持了5年的地下情最終無疾而終。（IG@sammkoling）

高海寧出道多年一直甚少公開提及感情事，高海寧與鄧智偉的戀情一直埋藏多年，直到對方被爆偷食後才默默承認其前女友身份。（IG@sammkoling）

1月18日《新聞女王2》舉行盛大慶功宴時，高海寧雖然姍姍來遲，但帶來了令人振奮的好消息，她解釋遲到是因為正在珠海趕拍新劇《璀璨之城》，是特意收工後趕回現場。受訪時高海寧親口確認，公司已落實開拍以她在《新聞女王》中角色「許詩晴」為主角的外傳劇集，目前劇本正在製作階段。

高海寧。（資料圖片/葉志明攝）

至於早前在劇組度過生日，被記者問到是否渴望收到男朋友送的花和禮物時，高海寧現場笑言雖然收到了很多花，可惜全都是劇組和朋友送的「就是沒男人送」，她坦言現在忙得連睡覺時間都沒有，故對愛情抱持「隨緣」態度：「遇到適合對象不會抗拒，順其自然！」看來這位「未來視后」在繼續寄情工作的同時，亦在等待緣分降臨。

高海寧坦言現在忙得連睡覺時間都沒有，故對愛情抱持「隨緣」態度：「遇到適合對象不會抗拒，順其自然！」（IG@sammkoling）