萬千星輝2025｜女星造型盤點：佘詩曼頸鏈逾百萬、張曦雯性感露背

《萬千星輝頒獎典禮2025》昨晚完滿舉行，雖然冷鋒吹襲，仍無阻女星們精心打扮，大多以性感的露背禮裙「迎戰」。以下盤點各女星們的紅地氈女神造型，到底哪位最有心思？



萬千星輝2025｜女星紅地氈造型1. 佘詩曼 - Stella McCartney & GRAFF

四度奪得「最佳女主角」的佘詩曼，穿上Stella McCartney禮裙出席，透過入膊和黑白線條的設計，打造出好看的身材曲線，加上露背盡顯性感。她同時戴上GRAFF Tilda’s Bow鑽石頸鏈，價值逾122.5萬港元，為造型增添甜美及奢華感，原來Man姐也有少女心的一面。

萬千星輝2025｜佘詩曼 - Stella McCartney (IG@tvbcomhk)

萬千星輝2025｜女星紅地氈造型2. 李施嬅 - Lanvin

演技實力備受認同的李施嬅，造型充滿成熟典雅的感覺。她選擇Lanvin黑色絲絨禮裙，以披肩設計打造悠閒氛圍，加上單肩展露鎖骨性感，以及不規則閃爍流蘇，締造出迷人的女性魅力。

萬千星輝2025｜李施嬅 - Lanvin (IG@tvbcomhk)

萬千星輝2025｜女星紅地氈造型3. 張曦雯 - Damiani

女神張曦雯造型性感大膽，穿澳洲設計師同名品牌Alex Perry禮裙，前方採用掛頸低胸設計；背面則為大露背，雖然非常考驗身材，但張曦雯依然駕馭得宜，配搭拖尾的魚尾裙，盡顯優雅同時，展現健康性感。她亦戴上Damiani耳環和戒指，為造型增添知性和矚目氛圍。

萬千星輝2025｜張曦雯 - Damiani (IG@kelllycheung)

萬千星輝2025｜女星紅地氈造型4. 陳煒 - Kyle Luo Couture

陳煒當晚造型迷人大方，穿上Kyle Luo Couture閃爍禮裙，非常適合其個性氣質。這個品牌由綜藝節目《剪裁魔法師》亞軍得主羅宇豪創辦，過去亦曾與陳煒合作，透過閃爍漸變的細節，結合顯腰線的剪裁，展現出剛柔並行的感覺。而今次的造型，更能展現出陳煒的莊重和柔和的知性魅力，加上閃爍珠片締造華麗氛圍。

萬千星輝2025｜陳煒 - Kyle Luo Couture (IG@alicechanwai)

萬千星輝2025｜女星紅地氈造型5. 高海寧 - KHAITE & Chaumet

高海寧同樣以露背造型示人，穿KHAITE掛頸禮裙，設計貼身和簡潔，更強調背部的線條和性感氛圍，配襯Chaumet Joséphine系列耳環、手鏈和戒指，更強調出獨立女性的堅強和自信，為整體造型增添吸引魅力。

萬千星輝2025｜高海寧 - KHAITE & Chaumet (IG@tvbcomhk)

萬千星輝2025｜女星紅地氈造型6. 陳自瑤 - 黑色單肩禮裙

當晚陳自瑤的造型引起不少話題，所選擇的黑色禮裙，胸前採用中空設計，露出部分胸形，盡展美好的身材，同時紮起頭髮，讓焦點更集中於上半身的造型，連裙子的開叉設計，也顯得小巫見大巫。

萬千星輝2025｜陳自瑤 - 黑色單肩禮裙 (IG@tvbcomhk)

萬千星輝2025｜女星紅地氈造型7. 黃敏奕 - 銀色閃爍禮裙

奪得「最佳女配角」的黃敏奕，造型較為溫文爾雅，充滿女神感覺。她選擇簡約的吊帶貼身禮裙，並以帶點透視的珠片設計，締造性感迷人的矚目感覺，配搭長直髮，散發純粹的浪漫迷人魅力。