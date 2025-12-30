高海寧「帶你看地球」Vlog靚到窒息　感性再見2025　治癒感爆燈

藝人高海寧（Ko Ling）今年憑藉重頭劇《新聞女王2》中「許詩晴」一角，早前她更成功躋身台慶頒獎禮「最佳女配角」十強名單。隨著2025年即將畫上句號，高海寧回顧過去一年足跡遍及半個地球，特意在社交網上載了一條剪輯了其周遊列國的短片，帶領粉絲「瞬間看地球」，分享旅途中的大自然與人性之美。



TVB當紅花旦高海寧今年在演藝事業上可謂勢如破竹，成績斐然。她於年度重頭劇《新聞女王2》中再次飾演人氣角色「許詩晴」，憑藉精湛且具層次的演技，令人氣再度急升，深受觀眾熱捧。據悉，由於該角色極受歡迎，高Ling之後更有機會獲公司開拍外傳擔正主角，可謂機會多多，前途無可限量。在即將舉行的萬千星輝頒獎典禮中，她更以大熱姿態成功入圍「最佳女配角」最後十強，外界一致看好她有望繼去年後再奪殊榮，成功「冧莊」該獎項，為其豐盛的一年畫上完美句號。

隨著2025年即將步入尾聲，亦是時候總結過去、展望新一年。高Ling在拼搏事業的同時，亦懂得在忙碌中尋找平衡。在這一年間，她的足跡可謂歷遍半個地球，在旅途中深深感受大自然的鬼斧神工與不同國度的人性之美。為了記錄這些珍貴時刻，她近日特意在社交網上傳了一輯精心剪輯的旅遊精華短片，帶領一眾粉絲「瞬間看地球」，畫面唯美且相當有意思，獲網民大讚治癒。

除了分享絕美風景，高Ling亦寫下了一番充滿哲理的感性長文，以此勉勵自己。她寫道：

「2025 感恩一切 我慢慢走 也慢慢擁有💛🧡

2026 要去往能滋養自己的地方

有些風景 去遠方才能看得清有些自己 會在旅途中重遇世界很大 路途漫漫讓初心在不斷奔跑時逐漸麻木能讓自己心安 感到被滋養的地方那才是我們該奔赴的方向

#sammko #像風一樣自由#bye2025」

