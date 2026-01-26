張頴康抗銀屑病10年太太麥雅緻陪斷食　唐浩然靠長跑克服失眠困擾

「親子愛心之星」麥雅緻與張頴康育有三名子女，1月25日早上帶同兩名子女出席於中環舉行的慈善跑活動。她表示，現場氣氛很好，也會和子女一起參加1公里不限時的親子跑。她表示並無特別備戰，因為她和張頴康一直以身教，也會製造機會讓子女多跑動，故相信子女都能應付。

麥雅緻帶兩名子女現身慈善跑。（公關提供）

堅持「一星期運動三日」

一向喜歡運動的張頴康多年來成功感染家人，堅持每星期最少要有3日運動時間。麥雅緻透露，以前張頴康經常跑步，近年花了部分時間打高爾夫球，因此相對比以前少跑步。

麥雅緻子女多方面運動興趣

「他喜歡曬太陽，在春夏時期會在家附近跑8至10公里，我就通常跑2至3公里。」麥雅緻小學至初中時曾專注溜冰，近年發現原來對長大後的平衡感都很有用，「我之後滑雪或滾軸溜冰都比較易上手，女兒最近每星期都有訓練滾軸溜冰，希望她可以加入習訓。至於兩個兒子都喜歡球類運動，最近收到匹克球（Pickleball）的禮物，我們都會嘗試。二仔最近喜歡看有關槍的片，之後可能會讓他學氣槍、射擊或射箭。張頴康以前有教羽毛球，他亦曾訓練武術和彈床，現在仍可以做一些體操動作。」

麥雅緻子女多方面嘗試發掘興趣。（公關提供）

張頴康抗銀屑病十年

張頴康早年患上銀屑病，近10年改用生物製劑後控制得很多，麥雅緻透露：「雖然不能根治，但皮膚面積已康復8成。他有段時間吃得很清淡，有時我亦會陪他斷食或168（16小時不進食，8小時進食）。」張頴康早前離巢效力19年的TVB，兩夫妻現在有更多一起工作的機會。「2026年我們希望可以嘗試不同範疇的工作，努力做好我們兩夫婦的網上平台。另外我亦想繼續學習，例如AI。」

張頴康早年患上銀屑病，有段時間吃得很清淡，有時太太麥雅緻亦會陪他斷食或168（16小時不進食，8小時進食）。(ig@cheungwinghong)

唐浩然現身「慈善跑」撐場

於電視劇《教束》、《社畜再培訓先導計劃》、電影《1人婚禮》、《燈火闌珊》中有亮麗演出的唐浩然（Jacky），其實在香港演藝學院主修導演，近年曾執導不少網絡短片和MV。熱愛運動的他昨日亦有出席慈善跑，他表示，「可惜因工作撞期，未能落場跑步」，但他仍堅持現身「撐場」，為慈善出一分力。

唐浩然現身「慈善跑」撐場。（公關提供）

唐浩然靠跑步解決失眠問題

求學時間在花式溜冰比賽贏過不少獎項，他同時亦是一名跆拳道教練，近年則主要打籃球。Jacky年前曾經一度受失眠困擾，因此展開了跑步日常，「很享受那個獨處時刻，很集中、很安靜。」他表示，今年很多人跑渣馬，亦希望未來可以落場跑，但明言強項並非馬拉松，較喜歡團體運動。

唐浩然參與幕後導MV圓音樂夢

Jacky近年除了幕前演出，亦有參與不少幕後工作，例如為陳慧敏、Kylic C等執導MV，之後亦會當JFFT良少的MV導演。「MV主要以畫面說故事，是很好機會讓我學習和增加美學認知。」都說這兩年是香港影視寒冬，Jacky亦直言受影響。「幕前演出的確減少很多，我希望趁此期間重拾音樂，我以前有夾band、作曲，今年希望有機會將之前創作的歌曲在網上平台發佈。」

Jacky近年除了幕前演出，亦有參與不少幕後工作，例如為陳慧敏、Kylic C等執導MV，之後亦會當JFFT良少的MV導演。（公關提供）

可宜遺憾兒子未能落場

曾於有線電視和ViuTV主持節目的可宜，亦有帶同兒子出席慈善跑。她表示，本來想與兒子報3公里沿著中環跑，「但原來未夠兩歲不能落場。」雖然未能落場跑步，但可宜仍會帶兒子到嘉年華感受一下和拍攝，讓她體驗不同生活，期望兒子長大後，可一起落場跑。在現場所見，她極具號召力，不少老友均上前表示，在她邀請下才參賽，可見她亦為善不甘後人。

可宜遺憾兒子未夠兩歲未能落場參與慈善跑。（公關提供）

可宜恨去深圳滑雪場體驗

可宜一向很喜愛滑雪，但之前懷孕和生BB後有段時間沒到外國滑雪，知道深圳開了一個滑雪場，很想去體驗一下。「在香港的時候，我主要都是做gym，因為最快最方便，平日晚上趁囝囝睡著時，我會在家拉筋和伸展運動。而早前受奧運影響，開始跟朋友打乒乓球，與朋友一起做運動是很好的社交活動。」

可宜一向很喜愛滑雪，但之前懷孕和生BB後有段時間沒到外國滑雪，知道深圳開了一個滑雪場，很想去體驗一下。（公關提供）

告別捱夜胡亂飲食

可宜直言，由於沒有固定工作時間，因此曾經常常捱夜和胡亂進食，如今已明白保養的重要性。「首先不讓自己太夜睡，飲食方面要注意營養，一星期會有一日cheat day，平日多吃膠原蛋白、雞精等。另外心靈健康亦很重要，除了照顧家人外，跟朋友見面傾訴一樣重要。」2026年，可宜希望兒子考上心儀學校，自己剛可以製作新的節目，嘗試不同工作，平日多做運動見朋友。